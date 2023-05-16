三井LaLaport台中新地標 副市長：帶動東區經濟翻轉

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三井不動産株式会社代表取締役會長菰田正信表示，台灣首座 LaLaport，是結合集團在日本國內、台灣以及全球各地的營運know-how，完整應用在本設施當中，期待用最優質的服務，打造時間消費型設施。一路走來，非常感謝台中市政府以及台灣糖業（股）公司的溫暖支持，以及各家協力廠商、品牌專櫃的鼎力相助。未來將全力以赴，成為持續為顧客帶來樂趣與感動的商業設施，帶動台中、東區經濟繁榮。
台中市副市長王育敏表示，非常感謝三井不動產集團積極的投資開發， 台中LaLaport是全台最大親子商場，已成為台中市新地標，在國內具備超高知名度，吸引很多人潮朝聖，並提供2500就業機會，成功帶動台中東區的繁榮與翻轉，共創台中成為一個幸福的城市，希望引來更多投資案。
台中LaLaport於2020年6月24日動工，歷經約3年興建。今天開幕後，南北館合體共有300個專櫃品牌，目前有9成正式營運，包括饗食天堂、蔦屋書店、藏壽司1成品牌，仍在趕工籌備中。LaLaport總經理川邊直樹表示，南北館合體試營運以來， 台中LaLaport人潮川流不息，平日平均約有2萬2千人入館、假日翻倍約4萬５千人，績效超出預期，期許首年營業目標為65億元。
台中LaLaport是全台最大親子購物商場，店鋪面積超過2萬坪，兩館合計引進300個品牌專櫃，南館以大型店鋪及異國美食為主軸，北館中小型且多樣化品牌為主，尤以美食一條街匯集日本人氣料理，最為吸客。為迎接全館盛大開幕，LaLaport規劃有相關交通措施因應，包括假日往返台中火車站與LaLaport的免費接駁服務等。
LaLaport 台中慶祝開幕，全館推出多樣專屬限量滿額贈品外，5/16起至6/5止舉辦開幕慶抽選活動，活動期間當日消費單筆滿2,000元(含)以上即可領取抽獎券一張，有機會獲得包含台中洲際棒球場專屬觀看席球票、和苑三井花園飯店 台北忠孝住宿券、Sharp水活力空氣清淨機等抽獎機會，總價值超過50萬食衣住育樂獎項等您抽！