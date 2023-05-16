喔熊聯名商品前進國際市場　打造出台灣觀光品牌

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參山處輔導成立「竹竹苗、中彰」兩大觀光圈今年邁入第三年，期間適逢疫情對觀光的影響力甚鉅，而今年疫情趨緩，全世界迎觀光熱潮，參山處將觀光圈政策推動放眼於國際，盼藉由建置完善的旅遊環境，接軌國際旅遊市場，並提升國旅品質。
參山處長曹忠猷(15 )日主持觀光圈共識會時表示，參山處近年輔導觀光圈有成，近年與業者合作喔熊聯名商品進軍澳洲、日本有亮眼的成績，如寧菠小館推出喔熊聯名商品「黃金泡菜」，前進澳洲，AOS International Pty Ltd以及三家門市據點實體販售，推廣台灣經典料理—黃金泡菜，今年底將前進日本170家超市，期待能帶著喔熊組長一起飛到日本將台灣的味道行銷國際市場。
另外，台灣棗道甜自2021年及2022年分別在日本琦玉縣大宮「台湾茶房e~one」及東京「誠品生活日本橋」實體店面及線上商城，向全日本推廣行銷喔熊聯名商品，並在店面實際放置參山處日文版宣傳摺頁，今年5月13日、14日參加台灣觀光協會在日本原宿舉辦「2023台遊館in原宿」活動，行銷推廣喔熊聯名商品等，台灣觀光協會會長葉菊蘭與觀光局長張錫聰在現場也特別向日本遊客推薦喔熊系列聯名商品，以美食推廣台灣觀光。
寧菠小館董事長鄧玲如表示，「15年前就有曾有過夢想，想讓台灣的美食，台灣的泡菜走向國際」在三年前利用獨特的創新技術研發出了黃金泡菜，但當時受到疫情影響，在外銷的過程遇到了重重難關，幸好在2021年成功的跟喔熊組長聯名將台灣黃金泡菜外銷至香港、日本，在今年很高興再次與喔熊組長聯名攜手讓泡菜界的愛馬仕前進澳洲，使國際級水準的泡菜推向更高的一層。
喔熊聯名系列商品可以在澳洲AOS International Pty Ltd 以及三家門市據點，分別是布里斯門市、墨爾本門市、雪梨門市等，提供價值23萬元的首獎黃金冰沙泡菜、台灣古早味蛋酥西魯肉(蛋奶素)、台灣風味苦瓜讓遠在澳洲的民眾也能買到具有台灣特色泡菜,這也是廣受大衆喜愛國際泡菜界愛馬仕之稱的黃金風味泡菜、和台灣經典料理。
參山處指出，今年共識會邀請到國際知名的DMO專家陳柏翰老師與會，以國際化視角分享國際觀光圈如何透過地方共創打造出成功商業模組，透過和各業者們集思廣益找出未來兩大觀光圈品牌、以及參山的響亮品牌，吸引國內外目標市場；同時，也期盼能夠把國內業者帶出國際，將國際旅客引入國內；藉由雙軌模式，強化觀光圈跨域合作，提供不同主題國旅產品，凸顯臺灣觀光品牌藍海新價值，同時接軌國際觀光市場，行銷臺灣觀光形象。