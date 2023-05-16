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收到未禮讓3600罰單！車主見照片「斑馬線行人」喊冤　兩派吵翻了

▲有民眾抱怨，自己吞了一張不禮讓行人的3600元罰單，而照片一看更是讓他無法接受這結果，直呼「看到當下真是傻眼」。（圖／爆料公社）
▲有民眾抱怨，自己吞了一張不禮讓行人的3600元罰單，而照片一看更是讓他無法接受這結果，直呼「看到當下真是傻眼」。（圖／爆料公社）

記者潘毅/綜合報導

上週（8日）在台南發生一起3歲女童與媽媽走在斑馬線上，卻遭左轉轎車撞上，女童不幸身亡的事件，消息讓社會輿論更加關注行人路權議題，而各縣市警政單位也紛紛交通大執法。不過就有民眾抱怨，自己吞了一張不禮讓行人的3600元罰單，而照片一看更是讓他覺得被罰很冤枉，直言「看到當下真是傻眼」。

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一位民眾昨（15）日在臉書《爆料公社》社團中貼出寄到家中的罰單，理由是未禮讓行人，然而他一看到照片後，卻忍不住破口大罵「這張未禮讓行人罰單，看到當下真的是傻眼，這到底是要過馬路還是在等便當？然後他機車還停在斑馬線上欸！」

仔細一看照片資料，事主被開單的日期是5月5日，他駕車行經一處路口斑馬線時，一旁有位戴著安全帽的黑衣男子，站在斑馬線上，疑似他的機車也停在斑馬線上，一旁則是燒肉便當店。

▲天氣風險分析師吳聖宇指出，今因北方冷空氣增強，氣溫明顯轉涼，尤其是週日一整天到下週一，溫度偏涼的情況最為明顯。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣被外媒封為行人地獄，讓各縣市警方開始針對路口車輛有無禮讓行人進行大執法。（圖／記者張志浩攝）
罰單畫面曝光後也掀起爭論，一派人搖頭直呼「希望交通號誌快點實施，不然大家都處在尷尬期」、「行人一站，馬路車輛全癱瘓」、「根本矯枉過正，從行人地獄升級為行車地獄了」。

但也有不少人抱持不同看法「其實，很簡單！轉彎時若有行人，停等，不要壓到斑馬線，行人通過後，在駛離」、「是我就是停著看他要不要過，如果在那發呆就按個喇叭示意他快點通過，非常時刻要多長點心眼，人都在斑馬線上還開過去，真的沒人可幫你」、「在日本的時候，站在斑馬線車遠遠的就慢速停車了，可以很安心過馬路，台灣有些車還是瘋狂疾駛，根本不敢過」、「看照片是後車檢舉，如果檢舉人是以影片檢舉，在你過去之後他有過馬路的話，那就是違規無誤」。

4月中旬時，《道路交通管理處罰條例》修正案在立院三讀通過，除恢復民眾可檢舉違停之外，未禮讓行人，小型車、大型車罰3600元、機車罰1200元；駕駛行經斑馬線時，必須暫停和行人保持3公尺距離，否則也可能收到罰單，若減速滑行通過，可處1200元以上6000元以下罰款。

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