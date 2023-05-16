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家樂福拼了！「韓國小吃街」搬進賣場：炒年糕、魚板邊逛邊吃

▲家樂福新店店將韓國街頭美食搬進賣場，炒年糕、魚板、熱狗通通都有。（圖／業者提供）
▲家樂福新店店將韓國街頭美食搬進賣場，炒年糕、魚板、熱狗通通都有。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

韓流襲捲全台，連鎖賣場家樂福推出韓國週，其中新店店更是全台獨家，將韓國美食一條街搬進賣場，包括現炒韓式年糕、韓國魚板通通現煮現吃，免花機票錢一秒體會韓國風情，且5/23前購買韓國系列商品每滿599元送30元現金折價卷。

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家樂福全台門市即日起至5/23開跑韓國週，將韓國美食地圖搬進賣場，新店店進駐全台獨家韓國美食一條街，有辣炒年糕（120元）、魚板串（2支100元）、海鮮煎餅（小份120元）、韓式莫扎瑞拉熱狗（120元）等，現煮現吃超美味。

▲韓式炸熱狗現炸現吃。（圖／業者提供）
▲家樂福限時推出韓式炸熱狗現炸現吃。（圖／業者提供）
▲家樂福韓國美食一條街，各類美食通通有。（圖／業者提供）
▲家樂福韓國美食一條街，各類美食通通有。（圖／業者提供）
▲家樂福韓國美食一條街，韓式糖餅口味超多。（圖／業者提供）
▲家樂福韓國美食一條街，韓式糖餅口味超多。（圖／業者提供）
同時全台賣場推出新產品來自江原道、京畿道、忠清南道、全羅道、慶尚南道等地辛奇（韓式泡菜），簡單加熱就是韓式美味佳餚。經典手指美食則不能錯過家樂福獨家商品，韓國人氣品牌OHS酥脆的海苔脆片，以及深受小朋友喜歡的Pororo企鵝造型迷你鯛魚燒。

還有韓國燒酒開賣，別忘體驗韓國人花式喝法，將汽水、啤酒、燒酒以4：4：2所混合而成的韓國炸彈酒開場或是將燒酒放入挖半西瓜，邊吃水果邊品嚐韓式燒酒美味。不論是燒酒、啤酒、新鮮水果都可以在家樂福一站購足，搭配家樂福韓國周，即日起到5/23，滿599元送30元現金折價卷。

【家樂福韓國美食一條街】
地點：家樂福新店店
日期：即日起至5/23
時間：週一至週四、週日11:00至21:00；週五至週六11:00至22:00

全聯則開跑「世界啤酒節」，6/1日前指定商品全聯價8折起優惠，包括TERRA啤酒500ml，特價79元（原價99元）；Buckskin夏日5曲啤酒500ml四入，特價199元（原價245元）；Sour3沙瓦八朔X蜂蜜風味，特價38元（原價44元）。

▲全聯福利中心與大潤發攜手支持本土蔬菜，高麗菜25元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯則開跑「世界啤酒節」，6/1日前指定商品全聯價8折起優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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