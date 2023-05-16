家樂福拼了！「韓國小吃街」搬進賣場：炒年糕、魚板邊逛邊吃

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同時全台賣場推出新產品來自江原道、京畿道、忠清南道、全羅道、慶尚南道等地辛奇（韓式泡菜），簡單加熱就是韓式美味佳餚。經典手指美食則不能錯過家樂福獨家商品，韓國人氣品牌OHS酥脆的海苔脆片，以及深受小朋友喜歡的Pororo企鵝造型迷你鯛魚燒。
還有韓國燒酒開賣，別忘體驗韓國人花式喝法，將汽水、啤酒、燒酒以4：4：2所混合而成的韓國炸彈酒開場或是將燒酒放入挖半西瓜，邊吃水果邊品嚐韓式燒酒美味。不論是燒酒、啤酒、新鮮水果都可以在家樂福一站購足，搭配家樂福韓國周，即日起到5/23，滿599元送30元現金折價卷。
【家樂福韓國美食一條街】
地點：家樂福新店店
日期：即日起至5/23
時間：週一至週四、週日11:00至21:00；週五至週六11:00至22:00
全聯則開跑「世界啤酒節」，6/1日前指定商品全聯價8折起優惠，包括TERRA啤酒500ml，特價79元（原價99元）；Buckskin夏日5曲啤酒500ml四入，特價199元（原價245元）；Sour3沙瓦八朔X蜂蜜風味，特價38元（原價44元）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！