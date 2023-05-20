執念揭密1／台灣創新奇幻劇首播登熱搜！導演林冠慧曝第二季進度

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林冠慧說，為了把故事說好，將每個角色個性逐漸帶入，劇情以男主角對過世父親的思念為主線，與解決其他怪物執念同時並進，在打怪過程中逐漸成長，劇情並非僅專注於破案，所以每個單元長度較長、情緒堆疊越趨濃厚，為此劇本裡原有7個怪物，最後忍痛砍了1個較獨立的單元，且配合電視台播出長度，每集必須控制在50幾分鐘，剪輯時必須精準地取捨，對導演來說是一種考驗。她笑說經歷拍攝期這幾個月，同事說「妳怎麼拍了這麼長的劇，還可以活下來，好厲害」。
林冠慧心滿意足地說：「這次我很累但很快樂，從電影拍到電視劇隔了2年，我有更多發揮空間，把人物講得更好，限制一直都會有，你在現場會有工時的壓力，不可能每顆鏡頭都精雕細琢，演員都要最完美階段才放過，這是不可能的事情，在有限的時間內如何取捨，哪些東西割捨了不影響，這是我這次學到做多的東西，達不到的目標就放過，不要糾結，要顧全大局。整個12集能夠說好蒲一永的故事，建立起他善良可愛的樣子，把每個執念都呈現得很完整。」
林冠慧舉例說，身為導演拍攝時會想要搭景，像主角蒲一永渡化怪物的閣樓，如果以搭景拍攝空間大、操作方便，但是搭景費用偏高，為了預算考量，《不良執念清除師》選在基隆實景拍攝，劇組苦尋之下，好不容易找到符合劇裡設定的場景，讓主角蒲一永和曹光硯兩家相鄰，房間能翻牆而過，住家前還能擺攤開店，實地取景雖因場地小較受限制，在美術組的精心布置下創造出一種美感，「在這麼寫實的環境裡有這麼奇幻的默契向前衝，這反而是意想不到的」，且拍攝時間僅有4個月，在有限的時間、預算、場地下發揮創意，更能激發導演能力，很多事情突破考驗最後都辦到了。
而這部劇原先英文片名為《Rainy Day Visitors》（雨中的訪客），林冠慧的設定是每個怪物都選在雨天現身，製造一種獨特的美感，象徵牠們在艱難的環境裡衝向男主角求救，但因預算問題，動用灑水車工程浩大，現實考量並不允許，姚淳耀飾演的「神祕怪客」若要雨車跟隨演員不斷移動，演員淋雨移動也不便拍攝，最後打消了念頭。
融合奇幻與喜劇並不簡單，林冠慧拿捏節奏精準，當劇情極度催淚時，突然丟出個笑點，扭轉整部戲的氛圍，除了主角之外，包括出現在警局的同事、醫院的醫護等關鍵場景的每個小人物都很有特色，她坦言小時候受到香港連續劇、電影影響頗深，像知名的電影《家有囍事》，那樣輕輕鬆鬆演出喜劇的節奏，面無表情說出好笑的台詞，就像真實生活中出現的角色，而非刻意經營的幽默，加上日本漫畫影響的分鏡概念，為了快速完成每日拍攝鏡頭，她事前會畫好分鏡表，「不畫分鏡表我會很害怕，沒有安全感，本來想說12集劇本不可能畫得完，沒想到就畫完了」。
身兼編劇、導演，林冠慧最能掌握這部戲的調度、節奏，她坦言要在拍攝期間內非常克制，避免太過天馬行空，遇到多餘片段要大膽刪除，由於劇裡特效很多，包括凌空飛竄的書法文字形成的「墨氣」和「墨流」、牽絆怪物不斷糾纏的紅絲線「執念」和主角們憑空想像出現的怪物模樣，都得靠特效後製加上去，為了幫助演員順利入戲，她得先畫好特效、動作戲的分鏡表，標註特效出現的位置、移動方向，每個角色視線的轉移，讓演員明確知道最終作品呈現的樣子，才不會浪費太多時間或NG，演員宋芸樺就把分鏡表當漫畫一樣看，看得哈哈大笑。
過程中最難拍的不是大規模必須封橋、封路的公車車禍戲和動作戲，反而是演員情緒濃厚的劇情，林冠慧透露，因為是實景拍攝，在街頭、馬路取景時，環境吵雜聲很大，年輕演員容易會受到外界影響，往往眼淚都要掉出來時，一輛機車呼嘯而過，就會中斷情緒。像泰國籍演員查農特別客串演出，與對戲的小朋友還不熟悉，就必須在短時間演出情緒濃烈的哭戲。宋芸樺說，當時在一個廣大的廢墟裡拍攝，查農全情投入演出時，他們都深受感動，突然有一個老伯從鏡頭走過，打斷了拍戲節奏，身為專業演員的查農立刻調整情緒，只拍了2、3遍就OK，讓他們對查農演技相當佩服。
台劇難得出現奇幻題材，《不良執念》第一季播畢後深受好評，面對粉絲認為12集根本看不夠，希望盡快能有續集，看蒲一永繼續解決各種執念怪物，林冠慧透露，當初只想把這個故事說得完整，並沒有設想續集，所以第二季目前進度是零，且該劇為愛奇藝全額投資，在對方協助下才能這麼快速讓這部劇誕生，所以劇本、角色內容版權都屬於該出品平台，而非製作公司能決定，她期盼沒有拍出來的故事，有一天能重見天日，若未來有更多預算，首先想延長拍攝時長，有更多時間著墨演員演技，第二是特效效果能嘗試更多可能性，若影迷喜歡這部劇，希望能多多分享口碑，讓更多觀眾看見，增加影集瀏覽量，推動愛奇藝開拍第二季的意願。
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