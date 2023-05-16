國內最大離岸風場完工啟用！海能風場正式加入綠能發電行列
台灣最大離岸風場「海能風電」完工啟用，正式加入綠能發電行列，並於今（16）日舉行完工啟用典禮，經濟部指出，海能風場一共有47座風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。總統蔡英文表示，風場完工後，有「供應產業需求、綠電穩健發展，強化供電助力」等三項重要意義，經濟部長王美花則提到，海能風場在面臨疫情衝擊的嚴峻情況下，仍竭盡所能完工併網發電。
記者鄭妤安／台北報導
國內最大離岸風場完工啟用，47座風機全數正式加入綠能發電行列。經濟部說明，海能風場於2018年獲選為第二階段潛力場址的遴選風場，位於苗栗縣外海4至10公里處，緊鄰海洋示範風場，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。
蔡英文今日受邀見證風電發展里程碑，她表示，當全世界的離岸風電建設，都受到疫情嚴重影響時，台灣在做好防疫為前提下，還能讓進度持續往前走，是非常不簡單的成果，海能風場完工後，有「供應產業需求、綠電穩健發展，強化供電助力」等三項重要意義，希望很快可以聽到下一個風場完工的好消息。
此外，有報導引述王美花於致詞時，提到海能47座風機的發電時間比原來財務預估還好，脫口說出「這是合法的圖利廠商」，對此，經濟部澄清，王美花所要表達的意思為經濟部全體同仁合法協助產業，促進經濟發展，以風電產業為例，有三大協助，包括疫情期間推動人員船隻防疫專案，協助國內產業成功打入國際供應鏈，並打造跨部會協調的綠能溝通平台等。
王美花也指出，海能風場在面臨疫情衝擊的嚴峻情況下，仍竭盡所能完工併網發電，經濟部感謝所有參與海能風場建設的團隊及人員的付出，公私部門協力合作達成相關目標。