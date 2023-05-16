被問併新光金態度？台新金總座林維俊：完全沒有角色

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隨著疫後疫時期的解禁與開放等措施，擴增需求而帶來商機，在各項主要收入方面，其中交易相關收益及淨利息收入，分別較去年同期成長286.2%、4.8%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長15.3%，總放款餘額成長4%，個人信貸也有不錯的表現，較去年同期成長6.8%。在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長10.7%、27.3%，有效卡數已突破433萬戶，特店家數上升至16.7萬家，持續位居市場領先地位。此外，台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為0.11%及覆蓋率1183.5%。
在子公司台新證券的業務表現方面，台新證第一季獲利佔金控整體8%，稅後淨利達4.3億元，年成長104.9%，主因是投資收益的回升。台新證券首季新開戶數較去年同期成長44%，新開戶數市占率也提升至第四名。子公司台新人壽的業務表現方面，第一季初年度保費（FYP)收入為36.56億元，與前一季相比較，成長幅度高達127%，遠高於整體市場的11%成長率；同時，台新人壽負債成本也持續下降，由去年同期3.98%下降至本季度3.88%。在資本結構方面，金控資本適足率133.3%，銀行資本適足率14.8%，資本結構持續穩健。
此外，林維俊也提到，5月初由台新證券轉投資設立的台新期貨開業，這是國內13年來新成立的期貨公司，也是台新金控繼2021年轉投資台新人壽後，在2年內接力增加集團新成員的重要布局，除了讓金控服務平台更臻完整，滿足不同的金融服務需求。台新期貨將透過整合台新金控資源，以及法人、海外期貨等新增業務助益，台新期貨計畫在3年內將市占率衝刺至3%至5%，挹注台新金控整體獲利。
此外，隨著數位金融蓬勃發展，子公司台新銀行運用科技、結合創新，積極發展多元線上金融服務，截至3月底止台新銀行數位存款戶以314.95萬戶居冠，也是唯一破300萬大關的金融業者。
至於彰銀股權處分情況，林維俊說，截至3月底，台新金還持有彰銀持股10.4%，但其中一部分已提存交換債、交換特別股的發行，扣除此部分，可自由處分的股份剩5.14%，而適逢4月、5月資本市場不錯，所以持續處分彰銀持股，目前僅剩不到4%的股權。
對於新光金6月9日股東會將進行董事全面改選，大股東為爭經營權，也展開委託書徵求大戰，市場亦關注台新金對合併新光金的態度。對此，林維俊指出，新光金內部有兩派股東都是公司派，沒有市場派，兩派有不同的訴求，也極力爭取投資人、股東支持，但台新金在此案子上完全沒有角色，靜觀新光金改選的狀況。