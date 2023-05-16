中職／明星賽票選看這裡！換助風波後百萬象迷「黃潮」能否再現？

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台灣精品長期與中華職棒合作，今年二度冠名中華職棒明星賽，將臺灣產業創新能量以及台灣精品「追求挑戰、不斷創新」精神注入最熱血的中職明星賽賽事，邀請球迷們「躍進」棒球場熱血應援，以行動支持2023台灣精品中華職棒明星對抗賽。
中華職棒聯盟會長蔡其昌於明星對抗賽宣告記者會中首先感謝所有贊助夥伴，包括媒體、企業，會長表示，去年明星賽兩天入場人數約兩萬七千人，盛況空前，呼籲各界企業若有興趣，都歡迎洽談，「職棒比賽和明星賽要辦得精彩，一定要社會各界更多支持，有長期贊助夥伴支持，明星賽才能越辦越精彩。」據調查統計，去年明星賽高達8成滿意度，可說相當成功，希望在此基礎下，讓今年明星賽更好看、更歡樂、吸引更多球迷進場加油。
今年11月將舉辦亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽），因此今年明星賽架構即以亞冠賽中華隊對抗明星隊，會長呼籲今日起球迷朋友記得投票，踴躍投票就是對球員最大鼓勵，以及對職業棒球最大支持。今年再次在台中洲際棒球場開打，蔡會長表示，地點位置適中、球場條件好，加上台中好天氣而選擇，「數十年來，球迷對台灣球場滿意度不是太高，我會利用接下來幾個月和球團好好溝通，希望把每個球場整理得越來越好，同時協調地方政府和體育署協助，與球團一起把過去球迷不滿意球場的問題改善。」不論球賽在哪舉行，都是中華職棒與6球團滿滿心意，希望大家可以進場為比賽、為喜歡球星加油，而球迷對明星賽迴響大的龐大啦啦隊應援團，今年也會比照澎派陣容，讓球迷快樂進場、滿足離場。
蔡會長說，經典賽帶來感動，讓例行賽入場人數比往年成長20%，是滿大進展，「越多人進場，我們越有能力改善職棒環境，球團經營很辛苦，如果更多人進場支持棒球，我們也會有更大力氣從薪資條件、球場環境甚至裁判人數和素質大幅度調整跟改革。」
記者會中除了邀請中職球星岳政華、黃子鵬、劉基鴻、胡智爲、曾峻岳、曾子祐以及啦啦隊女孩代表，也有多位貴賓前來支持中華職棒明星對抗賽，包括：經濟部國際貿易局江文若局長、中華電信郭水義董事長、台中市政府運動局李昱叡局長、翔谷慈善基金會陳思羽執行秘書，翔谷慈善基金會致力於公益回饋，將溫暖傳達到社會的各個角落，今年將與中華職棒合作，一起做公益。
此外，中華職棒開立LINE VOOM官方帳號，將精彩賽事影音內容上架，為球迷提供更多元、全面的管道觀看賽事內容。即刻起球迷在「中華職棒大聯盟」LINE VOOM帳號，即可同步看到最新賽況與豐富精華影音（點擊追蹤：https://lin.ee/uLAVg7r/kurk/P）。
中華電信MOD、Hami Video提供全民最熱血的中職賽事轉播，明星對抗賽鎖定中華電信MOD、Hami Video，一起迎接揮灑汗水的夏季棒球饗宴！敬請球迷們持續鎖定Hami Video「CPBLTV館」，不漏接中華職棒2023球季精彩好球，共同為支持的選手及隊伍加油！（優惠方案請見：https://hamivideo.hinet.net/main/606.do）
一年一度的夏日盛事，聯盟邀請所有的球迷朋友踴躍投票，力挺最熱血的2023台灣精品中華職棒明星對抗賽，並相約7月29、30日在台中洲際棒球場不見不散！
今年中華職棒也攜手影音社群平台LINE VOOM成為明星對抗賽社群合作夥伴，期許用更全面、更生活化的方式與球迷互動，共同深耕台灣棒球領域。明星賽票選於今（15）日晚間6點正式開跑，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入，透過LINE VOOM官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00、06:00、12:00、18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友即時知道投票戰況。
今年聯盟首度與LINE VOOM合作投票，除了限定只有台灣門號手機綁定的LINE帳號可進行投票外，LINE VOOM也善用一個門號綁定僅能一個LINE帳號的專屬特性讓票選更刺激。由於球迷僅能用單一LINE帳號進行投票，若希望支持的隊伍非贏不可，務必要準時鎖定整天的投票時間，投下你珍貴的一票！
網路投票外，今年一樣有通訊投票，通訊投票加權5倍，利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123， 即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止；雜誌選票則在6月1日上架的職業棒球雜誌495期（6月號）隨書附贈，加權10倍，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟（無須張貼郵票），並以郵戳日期6月15日為憑，逾期將不列入計票。三個管道的票選經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業投票，專業人員票選分數占比40%。
今年全壘打大賽參賽資格為2022年聯盟全壘打排行榜前12名選手，及2023年截至5月7日位居全壘打排行榜前12名且未被註銷之選手，扣除掉重複名單後，共有18名球員具全壘打大賽票選資格，採用全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，投票截止時間至6月15日晚上23:59止。
這次明星賽投票還有抽獎活動，單一LINE帳號在票選期間投票並點擊「確認送出」，完成投票的用戶將獲得抽獎資格，單一帳號僅1次抽獎機會，抽獎結果將於6月19日透過LINE VOOM官方帳號發送獎項通知給完成投票的用戶，獎品多元包括簽名球衣、簽名大球、明星賽門票、中職周邊商品、LINE POINTS、明星賽手機桌布等，球迷朋友只要參加投票，就有機會可以把大獎帶回家！