3D影像、機械手臂用於脊椎手術好處多　但醫師指出仍有「這些」缺點！

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不過，國泰綜合醫院外科部部副主任暨神經外科主任張志儒提到，儘管大多數研究表明電腦輔助影像引導手術有很多的好處，包括提高準確性、減少出血等，但仍存在不可避免的缺點。
新科技助脊椎手術 改善精準度、組織破壞程度傳統的脊椎手術是由醫師於術前檢查病患的二維醫學影像，例如：X－光、電腦斷層、核磁共振等作為病情的診斷與手術治療計畫的基礎。張志儒主任表示，但每個病人都是獨立的個體，其解剖位置不盡相同，所以要使手術順利、成功端賴於醫師本身專業的判斷與豐富的臨床經驗。
此外，依照傳統手術的椎莖螺釘植入方式，不僅對結構位置的確認、骨釘植入的精準度充滿著不確定性，對於筋膜、肌肉也會產生非常大的破壞，病人日後的復原也會造成一定程度的影響。
張志儒主任提到，現在有微創經皮椎莖螺釘固定術，目前已被引入做為治療的新替代方法，傷口小又可有效避免軟組織和肌肉破壞，同時縮短住院和康復時間，減少失血和手術併發症。
而關於骨釘植入的精準度，張志儒主任表示，過去有些醫師會用一連串的術中X－光片或C－Arm來確定螺釘的位置，但即便如此螺釘仍有很高的比例沒在很好的位置穰，比例從10%甚至高達40%都有，還會增加醫護人員及病患的放射線暴露量，不過現在也有電腦輔助導航，可降低上述風險。
3D輔助、機械手臂好處多 但仍有「這些」缺點儘管大多數研究表明電腦輔助影像引導手術具有很多的好處，例如可以提高準確性、減少出血、減少併發症等，但仍然存在一些不可避免的缺點。
張志儒主任指出，像大多數影像導引系統需要跟蹤相機和儀器之間保持直視、中間不能有任何障礙物，才能維持導引的能力，還有導引系統角度的設置，甚至手術室的溫度、光線等都會影響準確性，而手術醫師對系統的熟悉程度、解讀3D圖像的能力等也具有非常大的影響。
再加上圖像導引手術，仍需要醫師雙手握住器械，按照手術圖像導引的方式進行操作，張志儒主任提到，這可能會導致外科醫師本身和手部肌肉疲勞，這些因素都將不可避免地導致手持誤差並降低其準確性。
因此，機械手臂輔助影像引導手術，近年來便蓬勃發展，可以加強外科醫生的力量和穩定性，避免疲勞、生理性震顫引起的錯誤。
不過仍有少部分的研究指出機械手臂並不會增加準確性，此外，張志儒主任表示，為了架設機器手臂花費的時間要更多，醫療機構也必須為新技術及設備付出很高的成本，醫療人員也需時間去了解和適應。
因此，他指出，機械手臂還是有系統價格昂貴、操作複雜、輻射量大、延長手術時間、難以滿足患者需求、不利於普及推廣等缺點。
而張志儒主任也提醒，雖然微創手術加入電腦輔助系統後，對於安全性有大幅的提高，但這樣的手術不一定適用於所有的病人，因此病人在使用前應先跟醫師討論其必要性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57773
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