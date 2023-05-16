買便當送炸全雞？「4菜1雞130元」超值到哭　店家起底找到了

3D影像、機械手臂用於脊椎手術好處多　但醫師指出仍有「這些」缺點！

3D影像、機械手臂用於脊椎手術好處多　但醫師指出仍有「這些」缺點！
3D影像、機械手臂用於脊椎手術好處多　但醫師指出仍有「這些」缺點！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】脊椎結構與神經、血管等毗鄰而居，若須進行脊椎手術植入骨釘時要特別小心，因為只要螺釘植入的路徑稍微偏差，就有可能會傷害到脊椎神經而造成嚴重的神經損傷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著科技進步，現在有3D電腦影像技術、機械手臂等可輔助手術，改善術中植入螺釘的準確度，三維電腦影像技術模擬與規劃，也能讓醫師在術前有更全面的手術評估及計劃。

不過，國泰綜合醫院外科部部副主任暨神經外科主任張志儒提到，儘管大多數研究表明電腦輔助影像引導手術有很多的好處，包括提高準確性、減少出血等，但仍存在不可避免的缺點。

新科技助脊椎手術　改善精準度、組織破壞程度

傳統的脊椎手術是由醫師於術前檢查病患的二維醫學影像，例如：X－光、電腦斷層、核磁共振等作為病情的診斷與手術治療計畫的基礎。張志儒主任表示，但每個病人都是獨立的個體，其解剖位置不盡相同，所以要使手術順利、成功端賴於醫師本身專業的判斷與豐富的臨床經驗。

此外，依照傳統手術的椎莖螺釘植入方式，不僅對結構位置的確認、骨釘植入的精準度充滿著不確定性，對於筋膜、肌肉也會產生非常大的破壞，病人日後的復原也會造成一定程度的影響。

張志儒主任提到，現在有微創經皮椎莖螺釘固定術，目前已被引入做為治療的新替代方法，傷口小又可有效避免軟組織和肌肉破壞，同時縮短住院和康復時間，減少失血和手術併發症。

而關於骨釘植入的精準度，張志儒主任表示，過去有些醫師會用一連串的術中X－光片或C－Arm來確定螺釘的位置，但即便如此螺釘仍有很高的比例沒在很好的位置穰，比例從10%甚至高達40%都有，還會增加醫護人員及病患的放射線暴露量，不過現在也有電腦輔助導航，可降低上述風險。

3D輔助、機械手臂好處多　但仍有「這些」缺點

儘管大多數研究表明電腦輔助影像引導手術具有很多的好處，例如可以提高準確性、減少出血、減少併發症等，但仍然存在一些不可避免的缺點。

張志儒主任指出，像大多數影像導引系統需要跟蹤相機和儀器之間保持直視、中間不能有任何障礙物，才能維持導引的能力，還有導引系統角度的設置，甚至手術室的溫度、光線等都會影響準確性，而手術醫師對系統的熟悉程度、解讀3D圖像的能力等也具有非常大的影響。

再加上圖像導引手術，仍需要醫師雙手握住器械，按照手術圖像導引的方式進行操作，張志儒主任提到，這可能會導致外科醫師本身和手部肌肉疲勞，這些因素都將不可避免地導致手持誤差並降低其準確性。

因此，機械手臂輔助影像引導手術，近年來便蓬勃發展，可以加強外科醫生的力量和穩定性，避免疲勞、生理性震顫引起的錯誤。

不過仍有少部分的研究指出機械手臂並不會增加準確性，此外，張志儒主任表示，為了架設機器手臂花費的時間要更多，醫療機構也必須為新技術及設備付出很高的成本，醫療人員也需時間去了解和適應。

因此，他指出，機械手臂還是有系統價格昂貴、操作複雜、輻射量大、延長手術時間、難以滿足患者需求、不利於普及推廣等缺點。

而張志儒主任也提醒，雖然微創手術加入電腦輔助系統後，對於安全性有大幅的提高，但這樣的手術不一定適用於所有的病人，因此病人在使用前應先跟醫師討論其必要性。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57773

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

世衛組織：代糖無益於長期控制體重

挖呀挖老師爆紅惹醜聞！直播淚崩關抖內　醫師教3招「搞定壓力」

經常肩膀痛恐是肩旋轉肌破損！70歲以上6成都中　微創治療助改善

健保藥費、急診部分負擔新制！薛瑞元：最快7/1如期上路

我是廣告 請繼續往下閱讀