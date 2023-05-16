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高中師對女學生伸狼爪！竟喊「想趴妳身上」　遭校方停聘3年

▲基隆高中一名教師以補習為由，利用放學時間時16歲女學生上下其手，甚至傳訊息調情「隨時都好想趴到你身上」、「你嘴唇好軟」等字句，讓家長怒不可抑衝到學校理論，並在過程中出手痛毆對方，最終報警並將老師告上法院。（圖／翻攝爆料公社）
▲基隆高中一名教師以補習為由，利用放學時間時16歲女學生上下其手，甚至傳訊息調情「隨時都好想趴到你身上」、「你嘴唇好軟」等字句，讓家長怒不可抑衝到學校理論，並在過程中出手痛毆對方，最終報警並將老師告上法院。（圖／翻攝爆料公社）

記者孫唯容／綜合報導

基隆高中一名教師以補習為由，利用放學時間時16歲女學生上下其手，甚至傳訊息調情「隨時都好想趴到你身上」、「你嘴唇好軟」等字句，讓家長怒不可抑衝到學校理論，並在過程中出手痛毆對方，最終報警並將老師告上法院。校方表示，校方按照性平法的規定程序召開調查小組，目前已將該師停聘3年。

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▲學生家長痛毆男老師，並將他告上法院。（圖／翻攝爆料公社）
▲學生家長痛毆男老師，並將他告上法院。（圖／翻攝爆料公社）
基隆一名16歲女高中生，被家長發現與27歲的數學男老師有不正當關係，該男老師先以考卷、紙條頻頻向女學生告白，隨後更展開殷勤的追求，在放學後到4點到晚上9點間與女學生進行「特別補習」，並牽手、擁抱、親吻，女學生抗拒老師舉動，反問老師「不是要等兩年，等我18歲嗎」，老師竟回應「這種事極其正常」，強調自己是真心相待。

家長得知後前往學校進行調解，一碰面老師就告訴女學生媽媽「希望不要在學校談」，最終還對媽媽大吼，讓女學生爸爸一氣之下，動手痛毆對方。

校方按照性平法的規定程序召開調查小組，並呈報國教署，最終根據調查小組、教評會研議，懲處該數學老師停聘3年，代表3年內都不得再擔任教師，不過3過去後，仍有機會教授學生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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