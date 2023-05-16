拿坡里「大披薩＋6塊炸雞腿」520元！繼光香香雞「半價加購」
慶祝浪漫520，速食業者祭出優惠划算開吃！拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元，憑三商i美食卡會員獨享515元會員價；繼光香香雞歡慶50週年，推出墨魚甜不辣加價購50元優惠、酥炸魷魚更是「半價加購」。
記者蕭涵云/綜合報導
適逢520諧音「我愛你」浪漫日子到來，拿坡里披薩.炸雞專賣店 即日起～6/6，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。而且憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。
即日起至5/28，每週五、六、日於「拿坡里披薩.炸雞」專賣店，使用LINE Pay付款，單筆消費滿500元，享LINE POINTS 2%回饋，綁定中信LINE Pay卡再享3%回饋，等同最高可享5%回饋。
而繼光香香雞歡慶50周年，推出雙重優惠，即日起～5/24，凡消費任一餐點，即享墨魚甜不辣（海苔）加購特價50元（原價65元），現省15元；5/25～6/7則推出人氣酥炸魷魚「半價加購」，凡消費任一餐點，即享酥炸魷魚特價70元半價加購優惠。上述皆不得與其他優惠併用；商品供應依門市實際狀況為準；數量有限，售完為止。