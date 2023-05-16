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《阿凡達：水之道》Disney+上線日揭曉！在家就能窺看潘朵拉星

▲《阿凡達：水之道》將於Disney+上線。（圖／迪士尼）
▲《阿凡達：水之道》將於Disney+上線。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪/綜合報導

睽違13年再度推出！詹姆斯卡麥隆史詩神片《阿凡達：水之道》，在台票房突破7億4千萬台幣，穩坐台灣影史票房第7名，《阿凡達：水之道》今（16）日也正式宣布將於6月7日在Disney+正式上線，讓觀眾可以隨時隨地沉浸在潘朵拉星的極致魅力之中。

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▲《阿凡達：水之道》12月14日台灣搶先美國上映。（圖／二十世紀影業提供）
▲《阿凡達：水之道》帶領觀眾進入潘朵拉星。（圖／迪士尼）
《阿凡達：水之道》於全球戲院上映後，以近23.2億美元票房超越《鐵達尼號》成為全球影史票房季軍，更讓詹姆斯卡麥隆成為史上唯一擁有3部票房破20億作品的導演。此外，《阿凡達：水之道》也成功入圍第95屆奧斯卡最佳影片、最佳藝術指導、最佳音響等獎項提名，更以滂沱壯麗的視聽饗宴成功拿下「最佳視覺效果」大獎。

▲《阿凡達：水之道》美國首映現場。（圖／二十世紀影業提供）
▲《阿凡達：水之道》美國首映現場。（圖／迪士尼）
《阿凡達：水之道》由詹姆斯卡麥隆與製片強藍道聯合打造，演員陣容包括《阿凡達》山姆沃辛頓、《星際異攻隊》柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、史蒂芬朗、克里夫柯提斯以及凱特溫斯蕾等資深實力派演員。更有演技備受肯定的實力新星「雕刻美男」布里坦道爾頓、傑米弗拉特斯、崔妮蒂布利斯、貝利巴斯、和傑克查恩等人助陣。

《阿凡達：水之道》故事設定於首集超過10年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們為了生存再度奮戰，同時也為觀眾帶來潘朵拉星這個令人屏息的異世界。《阿凡達：水之道》6月7日於Disney+上線。

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