高雄女力「好How市集」5/20登場

由婦女主導的全新「好How市集」將於5月20日、21日下午3點至7點首度移師高雄市婦女館正後方草地舉辦，攤位提供多元化的商品，例如優質蜂蜜、極品手作咖啡、健康好食的手工麵包、創意手工藝品及傳統技藝鬆筋、挽臉服務等。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府社會局表示，根據聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」精神，應積極協助婦女，確保婦女在與男子平等的基礎上，行使和享有人權和基本自由，並推動以婦女為主體的女力經濟模式，建立跨越政府、企業、社會組織的工作模式，共同尋求創新方法創造婦女經濟自主。
今年的高雄婦女經濟培力方案再度委託中山企業管理學會的執行團隊格珺企管顧問公司辦理，公開徵求經濟弱勢、中高齡或二度就業婦女，因照顧兒童、長輩、身心障礙等家人非全職工作者，與具發展社會企業或非營利組織參與方案，協助想投入創業的婦女，安排實務專家藉由近身陪伴式的創業輔導模式，建立婦女互助機制，提升學員自我品牌力、經濟自主力，進而改變生活困境及重心，翻轉家庭經濟機會。
「好How市集」有豐富的美食、遊戲、創意工藝品等，也提供多種關於環保的商品，在享受逛市集的樂趣時，也可以為環境保護做出貢獻。此外，也有寵物零食和服飾小物等商品，讓毛小孩也能一起享受假日美好的午後時刻。