明高溫飆破36度！好天氣週四說掰掰 全台「這天」雨多到發紅
陽光露臉的好天氣只剩明天了！中央氣象局預報員趙紘表示，明日除了東部，各地高溫皆超過攝氏30度，高屏地區還會有攝氏36度高溫，週四（5/18）雖然還是有點熱，但鋒面開始接近，西半部將首先出現零星降雨，感受上有些悶熱，週五（5/19）是近期降雨最明顯的一天，全台都有局部短暫陣雨或雷雨，直到下週日（5/21）才稍微趨緩，提醒民眾，週四起未來一週的天氣都較不穩定，出門請攜帶雨具並時刻留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
針對明日天氣，趙紘說明，由於環境偏南風，各地白天高溫會比今日上升攝氏1至2度，北部攝氏22至32度、中部攝氏22至33度、南部攝氏24至33度、花東攝氏23至28度，其中高雄、屏東部分地區將出現接近甚至超過攝氏36度的高溫，請民眾特別留意。
不過到週四，新的一波梅雨季鋒面接近，西半部地區雲量增多，各地將出現局部短暫雷陣雨，入夜過後雨勢更加明顯，週五至週六（5/20）鋒面影響，全台都比較容易下雨，其中週五水氣最多，目前觀測上來看，西半部地區都有局部較大雨勢出現的可能，詳細情況還有待觀察。
下週日鋒面漸漸南下遠離，僅中南部地區有局部短暫陣雨，其它地區回歸多雲到晴，午後有局部短暫陣雨的天氣型態；氣溫則是會在週五雲量變多後稍稍下降，各地高溫來到攝氏25至27度，整體來說仍算溫暖；趙紘提醒，下週一又會有新的鋒面來襲，預計可能會影響到下週二（2/23），進入梅雨季後天氣相當不穩定，尤其到了5月下旬至6月，民眾請多多關注氣象預報。