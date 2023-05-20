執念揭密3／彭千祐靠這2場戲說服投資方！偕曾敬驊組CP成亮點

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林冠慧透露自己選角的偏好，不喜歡翻找演員過去的作品，容易沾染角色濾鏡，反而喜歡看演員們平時受訪傾聽別人說話、偶爾放空發呆的神情，摸索當事人的特質，「跟曾敬驊是一拍即合，他跟我們碰面、看過劇本大綱後就想要練書法，要求導演給功課，當時經紀公司都還沒談妥，他就是很直線型思考，拚命往前衝，私下很像蒲一永的個性，這個角色非他莫屬」。
為了詮釋劇裡的書法高手蒲一永，個性要求的曾敬驊求好心切，不僅上了書法課，還不時到導演工作室狂練寫字，做到不需要手替的程度，拍攝時全程自己動筆，出乎導演林冠慧的意料，稱讚他非常努力認真，導演也要求他們劇本背到滾瓜爛熟，不可以現場忘詞，活潑的曾敬驊常會突發奇想，提出嘗試不同演法，但為了角色連貫性不要太跳躍，最後都被導演打槍「拜託，先不要」。
彭千祐的角色則是劇組耗費一段時間才選定，導演和製片人從大量年輕演員裡尋找一位看起來乾淨、有學霸感，又不能過於誇張油膩的人選，畢業於國立台灣藝術大學雕塑系的彭千祐，以清新氣質獲得導演青睞，屬意他能加入劇組，雖然他曾和許光漢合作過《罪夢者》，11分鐘的大膽裸露鏡頭，讓觀眾相當驚豔，但出道後作品較少的他名氣不如曾敬驊，為了說服投資方認可，他最後試了兩場為曾敬驊包紮手傷和幫忙生涯規劃的對戲，搭檔起來畫面相當養眼，最後雀屏中選。
彭千祐飾演的學霸曹光硯是一位察言觀色的乖乖牌學生，原本對曾敬驊避之唯恐不及，意外被捲入怪物事件後，逐漸融入彼此生活，慢慢脫離循規蹈矩的日常，開始翹課去遊樂園玩、甚至牢記對方吃滷味的專屬愛好，一起同床共枕，意外觸發觀眾的「腐女魂」，影迷看了少女心噴發，林冠慧笑說，「這兩個角色很可愛，但對我來說是友情」。
她舉例說，劇裡蒲一永到學校找曹光硯做生涯規劃，因為周遭都是醫學生，讓自認一事無成的他自卑得垂下了頭，以細微表情突顯主角的內心轉折，讓人非常心疼，不料這動作竟然被粉絲解讀成是羨慕其他同志情侶，令導演林冠慧很驚訝，感覺心被錘了一下，「希望曾敬驊認真演出這麼好的戲，大家都能注意到」。
而宋芸樺飾演的女警察，在劇中以職業身分的便利性，與謹慎細心的個性，偵破每個案件，象徵著從成熟大人的視角，看到少年未知的社會觀點，包括大體老師的孤獨感，渴求群體生活的需求，而她身為一線三星的小警察，在警界打滾許多年，也有亟於破案晉升刑事警察的執念，其自然生動的演技，讓這個角色討喜又不會過於功利。私下她也是劇組的定心丸，因為活潑開朗個性，讓特別演出的張軒睿感到安心，也以自身豐富的演戲經驗鼓勵彭千祐，拍攝現場氣氛相當歡樂。
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