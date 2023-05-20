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執念揭密3／彭千祐靠這2場戲說服投資方！偕曾敬驊組CP成亮點

▲《不良執念清除師》找來小鮮肉曾敬驊（左）搭檔彭千祐，相愛相殺表現讓劇情溢出粉紅色泡泡。（圖／愛奇藝提供）
▲《不良執念清除師》找來小鮮肉曾敬驊（左）搭檔彭千祐，相愛相殺表現讓劇情溢出粉紅色泡泡。（圖／愛奇藝提供）

記者江芷稜/專訪

《不良執念清除師》集結小鮮肉演員曾敬驊、彭千祐和女星宋芸樺攜手打怪，以幽默逗趣的對話以及人物鮮明個性，刻畫出活靈活現的3個人物，以不同視角看待奇幻怪物，進而互助成長的療癒故事，兩位帥氣男主角分別飾演意外能見到鬼的學渣和一絲不苟的高顏值學霸，從互看不順眼到相愛相殺，在劇裡同床共枕，散發濃厚的BL氛圍感，讓許多觀眾著迷不已，這點讓導演林冠慧直呼超出意料，希望大家不要走偏了，專注欣賞演員們的努力。

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▲曾敬驊（左）在《不良執念清除師》飾演小混混蒲一永，與彭千祐飾演的學霸從互看不順眼，最後一起攜手打怪，散發強烈BL氣息。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
▲曾敬驊（左）在《不良執念清除師》飾演小混混蒲一永，與彭千祐飾演的學霸從互看不順眼，最後一起攜手打怪，散發強烈BL氣息。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
劇裡曾敬驊、彭千祐的互動，從刻意欺負對方到相知相惜，甚至一起逛遊樂園、幫對方規劃人生，關係越來越親暱，觀眾不禁散發姨母笑，甚至以角色蒲一永、曹光硯之名，封兩人為「光合作永CP」、「永硯CP」。林冠慧表示，劇本走向都是順著角色個性發展，描述他們越來越理解彼此，但從未規劃這3個人之間的感情線，沒想到會有這種效果，「劇本裡唯一的特殊愛情是范少勳和她身上的紋身仕女刺青，真的沒有組CP啦」。

林冠慧透露自己選角的偏好，不喜歡翻找演員過去的作品，容易沾染角色濾鏡，反而喜歡看演員們平時受訪傾聽別人說話、偶爾放空發呆的神情，摸索當事人的特質，「跟曾敬驊是一拍即合，他跟我們碰面、看過劇本大綱後就想要練書法，要求導演給功課，當時經紀公司都還沒談妥，他就是很直線型思考，拚命往前衝，私下很像蒲一永的個性，這個角色非他莫屬」。

▲曾敬驊（左）與彭千祐在《不良執念清除師》慢慢相知相惜，成為了解彼此的好朋友。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
▲曾敬驊（左）與彭千祐在《不良執念清除師》慢慢相知相惜，成為了解彼此的好朋友。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
▲彭千祐（右）透過試戲，獲得《不良執念清除師》曹光硯一角。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
▲彭千祐（右）透過試戲，獲得《不良執念清除師》曹光硯一角。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
為了詮釋劇裡的書法高手蒲一永，個性要求的曾敬驊求好心切，不僅上了書法課，還不時到導演工作室狂練寫字，做到不需要手替的程度，拍攝時全程自己動筆，出乎導演林冠慧的意料，稱讚他非常努力認真，導演也要求他們劇本背到滾瓜爛熟，不可以現場忘詞，活潑的曾敬驊常會突發奇想，提出嘗試不同演法，但為了角色連貫性不要太跳躍，最後都被導演打槍「拜託，先不要」。

彭千祐的角色則是劇組耗費一段時間才選定，導演和製片人從大量年輕演員裡尋找一位看起來乾淨、有學霸感，又不能過於誇張油膩的人選，畢業於國立台灣藝術大學雕塑系的彭千祐，以清新氣質獲得導演青睞，屬意他能加入劇組，雖然他曾和許光漢合作過《罪夢者》，11分鐘的大膽裸露鏡頭，讓觀眾相當驚豔，但出道後作品較少的他名氣不如曾敬驊，為了說服投資方認可，他最後試了兩場為曾敬驊包紮手傷和幫忙生涯規劃的對戲，搭檔起來畫面相當養眼，最後雀屏中選。

▲曾敬驊為了在《不良執念清除師》詮釋書法高手，練習了半年毛筆字。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
▲曾敬驊為了在《不良執念清除師》詮釋書法高手，練習了半年毛筆字。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
彭千祐飾演的學霸曹光硯是一位察言觀色的乖乖牌學生，原本對曾敬驊避之唯恐不及，意外被捲入怪物事件後，逐漸融入彼此生活，慢慢脫離循規蹈矩的日常，開始翹課去遊樂園玩、甚至牢記對方吃滷味的專屬愛好，一起同床共枕，意外觸發觀眾的「腐女魂」，影迷看了少女心噴發，林冠慧笑說，「這兩個角色很可愛，但對我來說是友情」

她舉例說，劇裡蒲一永到學校找曹光硯做生涯規劃，因為周遭都是醫學生，讓自認一事無成的他自卑得垂下了頭，以細微表情突顯主角的內心轉折，讓人非常心疼，不料這動作竟然被粉絲解讀成是羨慕其他同志情侶，令導演林冠慧很驚訝，感覺心被錘了一下，「希望曾敬驊認真演出這麼好的戲，大家都能注意到」。

▲彭千祐因為氣質清新，獲邀演出《不良執念清除師》的醫學生。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
▲彭千祐因為氣質清新，獲邀演出《不良執念清除師》的醫學生。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）
而宋芸樺飾演的女警察，在劇中以職業身分的便利性，與謹慎細心的個性，偵破每個案件，象徵著從成熟大人的視角，看到少年未知的社會觀點，包括大體老師的孤獨感，渴求群體生活的需求，而她身為一線三星的小警察，在警界打滾許多年，也有亟於破案晉升刑事警察的執念，其自然生動的演技，讓這個角色討喜又不會過於功利。私下她也是劇組的定心丸，因為活潑開朗個性，讓特別演出的張軒睿感到安心，也以自身豐富的演戲經驗鼓勵彭千祐，拍攝現場氣氛相當歡樂。

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