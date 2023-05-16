「福岡美少女」今田美櫻示範電眼翻白眼！福山雅治：不是叫妳別做
日劇《Last Man－全盲搜查官－》由福山雅治與大泉洋攜手主演，吉田羊、King & Prince永瀨廉、松尾諭、上川隆也、寺尾聰等人參演之外，「福岡美少女」今田美櫻也在劇中飾演人材交流企劃室的吾妻有紀。該劇開播至今4集穩坐春季檔收視冠軍，今田美櫻在最新一集有著亮眼表現；她曾被問到有何無敵之處？結果沒想到竟是「翻白眼」，福山雅治就說：「不是說過不要做嗎？」
記者陳雅蘭/綜合報導
今田美櫻先前在記者會上被問到自己無敵的地方，眼睛大又圓的她笑說很會翻白眼，大泉洋竟要她現場示範，福山雅治趕緊阻止：「不是說過不要做嗎，不做比較好吧？」因為福山雅治先前有告誡她：「最好不要表演，不然你家人會擔心，『會覺得女兒到東京在電視上翻白眼到底是在幹嘛』，只要大家知道妳有這項特技就可以了。」今田美櫻天真自然的一面，受到網友討論。
《Last Man－全盲搜查官－》故事描述一位全盲但擅於掌握人心的FBI搜查官，和一名正義感十足、卻為了逮捕犯人不擇手段的獨行刑警組成搭檔，成功解決一個又一個的棘手案件；2人雖然是睽違13年再度合作，精彩的互動卻讓觀眾大讚過癮。
該劇目前已播出4集，收視率依序為14.7％、13.1％、12.0%、12.4%，更稱霸ORICON等多個日劇好感度排行榜冠軍寶座，觀眾對於在週日晚上，可以看到豪華的陣容表示相當有趣，也稱讚畫面的拍攝手法與質感有如歐美影集。《Last Man－全盲搜查官－》可至friDay影音、KKTV、Hami Video收看。