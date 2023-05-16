外界呼籲試編房價納入CPI？央行3點回應

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此外，央行強調，我國主計總處與美、日、英等多數國家均已將「自有住宅設算租金」納入CPI統計，目前歐元區並未將「自有住宅設算租金」納入其CPI，即調和消費者物價指數（HICP）統計
主要國家統計機構編製CPI均已將「實際市場住宅租金」納入；至於「自有住宅設算租金」，大多數國家則分別以不同的估算方法納入。
央行說，像是台灣和美、日、英等多數國家採租金等值法（rental equivalence or imputed rents approach）；加拿大、瑞典、冰島等部分國家採使用者成本法（user cost approach）；澳大利亞、紐西蘭等少數國家採淨取得法（net acquisitions approach）；愛爾蘭等極少數國家採支付法（payments approach）。至於南韓、歐元區等則未納入。
另外。央行也提到，歐盟統計局（Eurostat）與歐洲央行（ECB）等單位於10多年前開始合作研議將「自有住宅設算租金」納入HICP，遲至近年方發布試編結果，惟其仍存在若干問題尚待釐清，例如目前歐元區對自有住宅成本的衡量，尚未能將資產性質（土地價格）與消費性質（房屋價格）做適當的分離，而歐元區自有住宅成本屬季度資料、延遲較久，若將其納入HICP計算，不利通膨指標的即時性，因此，試編結果尚未被正式採用，HICP目前仍是ECB的貨幣政策主要參考指標。