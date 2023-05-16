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外界呼籲試編房價納入CPI？央行3點回應

▲針對外界呼籲統計單位「試編房價納入CPI」的看法，中央銀行今日提出3點回應。（圖／記者顏真真攝）
▲針對外界呼籲統計單位「試編房價納入CPI」的看法，中央銀行今日提出3點回應。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

針對有學者呼籲主計總處仿效歐元區著手試編「房價」納入消費者物價指數（CPI），以提供中央銀行作為貨幣政策的參考指標。對此，央行今（16）日提出3點回應，除房價非CPI衡量範圍，居住服務價格如「房租」才會納入CPI編算，我國主計總處與美、日、英等多數國家也都已將「自有住宅設算租金」納入CPI統計，而歐盟統計局（Eurostat）與歐洲央行（ECB）等單位於10多年前開始合作研議將「自有住宅設算租金」納入HICP（即HICP+OOH），遲至近年才發布試編結果，但仍存在若干問題待釐清。

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央行指出，CPI衡量一般家庭購買「消費性」商品與服務的價格變動情形，一般住宅市場房價屬資產價格，不會納入CPI衡量，住宅提供的居住服務成本如「房租」才會納入CPI。房租則可分成租屋者支付之「實際市場住宅租金」與「自有住宅設算租金」（OOH），CPI若將上述兩者同時納入，較能反映實際的居住服務成本。

此外，央行強調，我國主計總處與美、日、英等多數國家均已將「自有住宅設算租金」納入CPI統計，目前歐元區並未將「自有住宅設算租金」納入其CPI，即調和消費者物價指數（HICP）統計
主要國家統計機構編製CPI均已將「實際市場住宅租金」納入；至於「自有住宅設算租金」，大多數國家則分別以不同的估算方法納入。

央行說，像是台灣和美、日、英等多數國家採租金等值法（rental equivalence or imputed rents approach）；加拿大、瑞典、冰島等部分國家採使用者成本法（user cost approach）；澳大利亞、紐西蘭等少數國家採淨取得法（net acquisitions approach）；愛爾蘭等極少數國家採支付法（payments approach）。至於南韓、歐元區等則未納入。

另外。央行也提到，歐盟統計局（Eurostat）與歐洲央行（ECB）等單位於10多年前開始合作研議將「自有住宅設算租金」納入HICP，遲至近年方發布試編結果，惟其仍存在若干問題尚待釐清，例如目前歐元區對自有住宅成本的衡量，尚未能將資產性質（土地價格）與消費性質（房屋價格）做適當的分離，而歐元區自有住宅成本屬季度資料、延遲較久，若將其納入HICP計算，不利通膨指標的即時性，因此，試編結果尚未被正式採用，HICP目前仍是ECB的貨幣政策主要參考指標。

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