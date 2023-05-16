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美國政治學者東大開講 以美國觀點觀察「台海未來」

▲東海大學政治系透過美國傅爾布萊特計畫，邀請美國政治學者Polly Diven教授（中）駐校開講，分享美國外交決策觀點。（圖／東大提供）
▲東海大學政治系透過美國傅爾布萊特計畫，邀請美國政治學者Polly Diven教授（中）駐校開講，分享美國外交決策觀點。（圖／東大提供）

記者金武鳯/台中報導

美中關係是全球關注焦點，東海大學政治系5月透過美國傅爾布萊特計畫，邀請美國政治學者Polly Diven教授駐校開講，分享美國外交決策觀點外，並舉辦為期四週連續11場講座，邀請中外學者一同探討「台海未來」。

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東海政治系副教授林子立表示，Polly Diven教授是美國大峽谷州立大學政治學教授，也是此次計劃中來台唯一的國際關係學者，將來台進行為期四周的政治學術交流。她的觀點對台灣了解美國外交政策非常重要，為此東海特別規劃連續四週的講座，邀請法國巴黎政治學院教授Antoine Bondaz、紐西蘭University of Otago國際關係教授Richard Jackson等知名國外學者參與。 

這項辦為期四週連續11場講座，暢談議題包括烏俄戰爭、美國外交政策的改變、印太戰略、如何維持台海兩岸穩定等，參與學者有東海政治系教授邱師儀、張峻豪、林子立、法國巴黎政治學院 (Science Po )教授 Antoine Bondaz、 海峽交流基金會副董事長邱垂正、政大政治系教授張台麟、中山政治系教授蔡榮祥、中興國政所教授蔡東杰、楊三億、譚偉恩、崔進揆等人。最後一場則是由捷克駐台代表處主任，也就是捷克大使David Steinke壓軸。

東海政治系副教授林子立指出，美國傅爾布萊特計畫是由美國政府贊助的旗艦國際教育交流計劃，自1946年成立以來以送出超過40萬學人到各國交流，是一個全世界溝通思想，並為尋找國際問題解方，國際學者彼此交流的重要平台。林子立說，東海政治系擁有13位專任師資，學術背景多元，此次有機會邀請到美國的政治學者，對台灣的政治研究者來說，是一大益處，因為能深入與美國學者實際交流，了解美國學者對台海區域觀點。

林子立也說，五月是精彩的一個月，也邀請到法國總統顧問，也是法國首屈一指的巴黎政治學院知名學者Antoine Bondaz來到東海，以法國角度分享法國在印太地區的布局，也表示對兩岸關係持悲觀態度，激烈辯論非常精彩。

美國大峽谷州立大學政治學教授Polly Diven表示，來台灣之前，美國的輿論不時傳出台海戰爭一觸即發，周遭的人都對她來台表示非常擔憂，然而，當她真正踏上台灣土地後才發現一片祥和。Polly Diven說，目前到東海也已經兩個禮拜，非常喜歡東海的環境; 她感覺來到台灣是很好的經歷，可以真正與在前線的學者分享她在美國外交政策方面的專業知識。同時，她也與台灣的兩岸關係學者對談，學習到了一手兩岸政治的背景。未來，將回到美國課堂上與 GVSU 學生分享，並同時作為後續研究的資料。


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