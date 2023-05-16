《溟溟》女星「求歡老公」遭拒！慘淪深閨怨婦　婚姻危機一觸即發

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鄧九雲在一場主動從背後環抱住老公莫子儀示好，沒想到竟被對方解開雙手，求愛拒絕有如怨婦。鄧九雲表示，角色的個性是比較壓抑的，但她自己本性是不輕易受委屈的性格：「對這個角色我做了很多功課，包含我走路的方式，甚至只是我穿衣服的小小的動作，都要有意識的縮小，過大的動作就會跳脫角色的感覺。」
其實鄧九雲與莫子儀是認識近7年的老朋友，合作已有默契，鄧九雲說雖認識多年，但《溟溟》中的合作也磨合了一段時間，一直在抓彼此講話的呼吸、節奏，包含莫子儀拄拐杖走路，所以速度跟平常又不一樣，她認為這樣的配合是很有趣的地方，莫子儀也分享自己是比較直覺性的演員，鄧九雲是邏輯分析的類型，兩人很互補，也稱讚此次身兼《溟溟》表演指導的鄧九雲，引導其他演員進入角色的時候，是很棒的老師！
《溟溟》故事描述：葉承修（莫子儀飾）是一位將生命奉獻給研究的天文學家，年輕時曾獲研究獎項肯定，之後卻一直難再有突破。他因天生腿部殘疾，生活多半靠妻子雅潔（鄧九雲飾）打理，但他和家庭關係非常疏離。葉承修同校學弟的研究在國際上得到首獎肯定，更讓他備受打擊，他常常在睡夢中，看見一段部落青年和部落公主莎瓦祖佳揚（簡孝儀飾）的愛情悲劇，他深信這是自己的前世記憶。課堂上，他對一位神祕的女學生Pluto（葉穎飾）留下印象，兩人多次的巧遇，讓他忍不住揣想Pluto是他前世情人的投胎轉世，但面對已有妻小的狀況，他更深陷兩難的抉擇之中。《溟溟》6月16日上映。