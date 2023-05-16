NBA季後賽／金塊為何有最強「主場優勢」？高海拔環境成客隊惡夢

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什麼是高原反應？高海拔為金塊帶來什麼樣的優勢？
高原反應隨稱「高山症」，是人體在高海拔狀態由於血液中氧氣濃度降低而出現的急性病理變化表現。所以，一些健行或登山的運動員，在前往攀登高海拔山峰前，常常會在相對低海拔的地方鍛鍊或進行高度適應，去適應呼吸不順和耐力下降的情況，等身體經過幾天時間適應後再啟程。
經常觀看職業體育賽事的球迷都知道有所謂的「主場優勢」，但這樣一個有點玄學的東西，很難具體描述是什麼事物促使主隊擁有這些細微的優勢。不過金塊隊主場的高海拔，卻是十分直觀地為來作客的球隊帶來一些挑戰。
對於體能要求非常高的職業運動員來說，細微的差距都可能影響競技表現，更何況是不適應高海拔而出現的無力、胸悶等症狀，當客隊球員氣喘吁吁時，早已習慣的金塊球員就可以趁機發起攻勢。
5280英尺的高度成客場球員夢魘 研究數據認證金塊主場易守難攻
波爾球場近期使用了全新設計，邊線上刻有數字「5280」和「300」，後者是科羅拉多州每一年所擁有的晴天數，而前者則提醒著來訪者這座城市的海拔高度以及隨之而來的疲勞和呼吸困難。
除了球場設計之外，金塊過去更善用這樣的主場優勢，他們在Jokic時代到來之前以「跑轟」聞名於聯盟，總是打出明快節奏、全場奔放式的球風，讓本來就面臨體能挑戰的對手，在巨大消耗下更感不適，從而在主場拿下一場又一場的勝利。
在1977-2018的40個賽季中，金塊有32個賽季的主場戰績排名前10，其中25個賽季排名前5。在1980年到1991年期間，該隊在11個賽季中有10個次排名聯盟第1。1976-77賽季——金塊加入聯盟的首個賽季中，丹佛人甚至取得了36勝5敗的主場戰績，勝率高達87.8%，曾創下聯盟紀錄。
《富比世》專欄作家Joel Rush算出在2016-18年的3個球季中，NBA所有球隊的平均主場勝率為58.4%，平均客場勝率41.6%，也就是說球隊在主場的勝率通常會高出16.7%。而在同一段時期，金塊主場勝率為57.7%，客場勝率39%，高出了18.7%。 雖然差異看起來不大，但在82場例行賽中，這將轉化為1.6場勝利。以今年賽季的西區環境來說，這可能就是直接進季後賽或要打附加賽的差別。
Jimmy Boyd在其網站BoydBets.com上，對2013年開始到2018年超過25000場NBA例行賽進行的研究發現，猶他爵士和金塊擁有最強的主場優勢。ESPN的Neil Paine也曾撰文指出高海拔是這兩支球隊擁有明顯主場優勢的一個主要原因。
「禪師」也討厭的魔鬼客場 Iguodala：在這裡我喘不過氣
而且這不僅僅只是展現在職籃比賽中，NFL的丹佛野馬和MLB的科羅拉多洛磯在同一段時間段裡，也在各自聯盟中的主場勝率排名第一。
對於金塊以外的球員和教練來說，百事中心——或是現在的波爾體育館是聯盟中最不受人喜愛的客場，「禪師」Phil Jackson就表示自己不喜歡來這裡打比賽，而曾經在金塊效力過的Andre Iguodala則曾在受訪時透露，「在這裡我會有喘不過氣來的感覺。比賽剛開始1、2分鐘，你就得調整呼吸，感覺就像吸不到氣一樣。」
之前，NBA聯盟在許多球隊的抗議之下，在客場之旅中盡量讓客隊在前往金塊主場比賽前，擁有更多休息時間，並且在賽程上做出更多有利於客隊的更動，來彌平這樣不公平的場外助力。
但無論如何，研究證實丹佛5280英尺的高海拔確實給了金塊比其他大多數NBA球隊更大的主場優勢，這就和科羅拉多州著名的300個晴天一樣一覽無遺。
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