名家論壇》韋安／侯友宜，捨我其誰！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這些人之前說，侯不懂兩岸國際，也不會國政論述。結果，在這次新北議會的總質詢中，侯友宜從兩岸、國際到能源，從國家定位、治安到經貿，各種國政議題都了然於胸，朗朗上口。而且可以反殺追問，那些質詢的綠營議員，無力招架。
當那些人以為侯是「草包」時，其實自己才是充滿高傲、歧視、不接地氣的，枉顧實事和現實的「草包」。
筆者在九合一選前，曾預告侯友宜將大贏對手40萬票，並且選後的支持度一定會趕超賴清德。當時沒有人相信，連主流媒體都預測，侯能贏對手20萬票，就了不起了。結果，這兩項「預言」都成真。侯大贏對手45萬票，選後民調支持度在3腳督之下，仍絕對贏過賴清德、柯文哲。
在這裡再次預言，侯友宜有著40多年長期累積而來的民意基礎，人民對他「信任度」和「感情溫度」，始終領先其他政治人物。而且他又有著「刑警般」的智慧，以及研究、解決問題的豐富經驗。所以他才是，2024讓台灣人期待和放心，真正有能力發現和解決，台灣當下所面臨內外難題和困境的人。
像侯友宜這樣務實踏實，少說多做運籌潛行，尊重專業廣納良言，並且把國家和人民的利益擺在最優先。有勇氣和氣魄，敢為他人所不敢為（不當強國棋子），敢捨他人所不敢捨，忍辱負重不辯不爭。從而才能做出，福國利民的戰略研判和抉擇，找到能團結人民，獲得全民多數共識，和受信任的台灣新道路。
侯友宜自詡要把每一個角色都要扮演好。過去40多年，他曾15個角色，他扮演的沒讓台灣人失望過。
人民對於侯友宜，未來所要扮演的角色會是什麼樣？還知之不多，也沒有真正認真研究和對待，他許多發自肺腑和深思的感慨之言。
但侯已莊重地許諾，要團結人民、團結台灣，讓台灣人，放下對立衝突團結向前。實現「三平」社會公平、國家和平、兩岸太平，達成「三安」人民安心、社會安定、國家安全。
他說，我們不但要盡最大的努力避免衝突、引發戰爭的風險，更要維護區域和平穩定的責任。以彈性、務實的智慧，努力區域和平，世界共好。
他說：台灣在國際生存、國際現實底下，也應保有自己的優勢跟自己的信心，務實不務虛，讓國際社會重視中華民國的存在。
他說：我們有責任守護下一代，讓永續發展的台灣繼續走下去，更要盡最大的努力，讓台海穩定區域和平，創造一個永續繁榮的台灣。
侯友宜也曾說過：「捨命難，捨名節更難。為人民、國家大義，兩者皆得捨！」
侯在過去，會為了保護人民，奮不顧身地投入到生死一線的30多場槍戰中。未來，以侯曾以槍為伍的職業血性，面臨危機和風險，他仍然會站在第一線，捨我其誰地為台灣人和年輕一代當子彈。
而除了一生付出的汗水、熱血之外，侯友宜也累積了智慧、心胸、格局和氣度。他能不卑不亢地接受任何挑戰和壓力，不惜一切努力和付出。在捍衛中華民國之下，為台灣這塊土地和淳樸善良人民，謀求長遠的和平。
在總質詢時侯說，必須讓國際重視中華民國，因此得凝聚台灣的共識力量，讓大家清楚中華民國與台灣的關係密不可分。就像杯和水，杯在水在，杯破水則覆，就像覆巢之下無完卵。他永遠效忠中華民國、愛台灣這塊土地，守護人民安全與生命，這是一生不變的職志。
前陣子，侯友宜打電話給一位媒體人，他嘶啞而堅定的說：「兄弟，我年紀大了，沒幾年可以做事了」。「但是現在這個局面，我真的還很想為台灣和鄉親們做點事。」
侯友宜義無反顧、捨我其誰，就是一個簡單的理念。18歲他一個南部鄉村的青年，北漂就多讀警察大學，國家和人民給了他今天的一切，也養成他「為國家為人民做更多的事，是不變的初心」。
「讓長者不為後代擔憂，讓中生代靠努力獲得與付出成比例的回報，讓年輕人對未來不再惶恐、有希望，能夠平平安安走向社會和世界」。就是侯友宜，不計毀譽，拚搏忘我前行，平淡外表之下最大的動力和心中澎湃。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com