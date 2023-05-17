NBA季後賽／東、西區冠軍戰熱火、塞爾提克　金塊、湖人賽況分析

NBA季後賽live／4管道免費看分區決賽　14場完整賽程懶人包

▲NBA季後賽首場分區決賽湖人vs金塊於今（17）天開打，波爾體育館是著名的魔鬼主場，讓金塊擁有最佳的「主場優勢」。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA季後賽首場分區決賽湖人vs金塊於今（17）天開打，波爾體育館是著名的魔鬼主場，讓金塊擁有最佳的「主場優勢」。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

2022-23 NBA季後賽已經進入分區決賽，東西區決賽今（17）天正式開打，對戰組合似曾相似，與2020年泡泡園區相同，東區由塞爾提克與熱火過招，西區則是湖人對決金塊。《NOWnews今日新聞》整理NBA分區決賽賽程、線上直播與電視轉播資訊。

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🔴分區冠軍賽賽程（台灣時間）
5/17 (三) 西冠G1　08:30 湖人 vs 金塊
5/18 (四) 東冠G1　08:30 熱火 vs 塞爾提克
5/19 (五) 西冠G2　08:30 湖人 vs 金塊
5/20 (六) 東冠G2　08:30 熱火 vs 塞爾提克
5/21 (日) 西冠G3　08:30 金塊 vs 湖人
5/22 (一) 東冠G3　08:30 塞爾提克 vs 熱火
5/23 (二) 西冠G4　08:30 金塊 vs 湖人
5/24 (三) 東冠G4　08:30 塞爾提克 vs 熱火
5/25 (四) 西冠G5　08:30 湖人 vs 金塊
5/26 (五) 東冠G5　08:30 熱火 vs 塞爾提克
5/27 (六) 西冠G6　08:30 金塊 vs 湖人
5/28 (日) 東冠G6　08:30 塞爾提克 vs 熱火
5/29 (一) 西冠G7　08:30 湖人 vs 金塊
5/30 (二) 東冠G7　08:30 熱火 vs 塞爾提克

▲2023/05/16 NBA季後賽即時數據圖表。（圖／NOWnews製圖）
▲2023/05/16 NBA季後賽即時數據圖表。（圖／NOWnews製圖）
🔴免費線上看直播
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▲中華電信今(2)日宣布Hami Video提供天天一場免費收看季後賽直播，只要手機、平板、電腦或連網電視，免費登入Hami Video即可免費看。(圖／記者周淑萍攝)
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🔴電視轉播節目資訊
緯來體育台 NBA 轉播節目表
ELTA TV 轉播節目表

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