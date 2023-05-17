NBA季後賽live／4管道免費看分區決賽　14場完整賽程懶人包

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5/17 (三) 西冠G1 08:30 湖人 vs 金塊
5/18 (四) 東冠G1 08:30 熱火 vs 塞爾提克
5/19 (五) 西冠G2 08:30 湖人 vs 金塊
5/20 (六) 東冠G2 08:30 熱火 vs 塞爾提克
5/21 (日) 西冠G3 08:30 金塊 vs 湖人
5/22 (一) 東冠G3 08:30 塞爾提克 vs 熱火
5/23 (二) 西冠G4 08:30 金塊 vs 湖人
5/24 (三) 東冠G4 08:30 塞爾提克 vs 熱火
5/25 (四) 西冠G5 08:30 湖人 vs 金塊
5/26 (五) 東冠G5 08:30 熱火 vs 塞爾提克
5/27 (六) 西冠G6 08:30 金塊 vs 湖人
5/28 (日) 東冠G6 08:30 塞爾提克 vs 熱火
5/29 (一) 西冠G7 08:30 湖人 vs 金塊
5/30 (二) 東冠G7 08:30 熱火 vs 塞爾提克
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