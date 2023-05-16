群創迎接智慧戶外與移動新生活　Display Week秀高值化永續技術

我是廣告 請繼續往下閱讀
結合電動車的需求，群創推出全球第一個整合電子紙應用充電樁的「戶外電動車複合充電站」，以系統整合方式，於充電站提供更多客戶服務與廣告行銷，並因應安裝場域需求提供對應的機電整合設計，透過P-CAP Touch的使用，滿足更順暢的觸控感受。
群創領先業界的高亮度「23.8吋WTSR顯示器」，具備專利背光模組搭配廣溫設計的高穿透率TFT-LCD，提高亮度並符合各種嚴苛環境，在戶外高亮度下仍可清楚看到畫面，可應用戶外多元場景，如廣告看板、得來速、戶外工程機等場景，更可運用於戶外充電樁，以呼應電動車潮流與趨勢。
隨著AI、5G、物聯網科技崛起，讓汽車不再只是交通工具，而是全面數位便捷生活的延伸，推升車用市場的軟硬體智能整合及多元應用需求。群創子公司CarUX聚焦智能車時代來臨，引領業界開拓高端顯示技術及大尺寸、曲面、異形切割上技術的創新突破。
群創開發全球第一單一大尺寸曲面顯示器「一體式車用大型曲面顯示器」智能異型車用顯示器，一體化前座顯示載具，極大化資訊顯示及極簡化操作，包含全區觸控功能，提供車內應用彈性及更貼近人性的設計。CarUX更展出業界唯一高畫質「8K懸浮式劇院螢幕」，以完整解決案，打進國際車廠供應鏈量產，兼具大尺寸與8K超高解析度設計、最佳化顯示效率提升、節省能耗等特色，帶來客豪華劇院般的絕佳視覺饗宴，打造行車舒適與溫暖體驗。