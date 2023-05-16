炎亞綸繳稅近千萬！曾國城拭淚「我只有他的一半」：向他學習
藝人曾國城今（16）日出席「2023客家小炒全國爭霸賽」記者會，本身是客家人的他，在受訪時除了談起客家美食與文化，也因為五月適逢報稅季，聽聞炎亞綸繳稅近千萬一事，他震驚到不行，張嘴直呼：「哇！他去年真的賺很多欸！超過我了，我只是他的一半！」至於對近期「周休三日」議題有什麼看法，他也透露自己不喜歡休息，喜歡看到收入：「因為客家人始終認為有做才有賺、有做才有生活可言！」
記者郭佩蓉/綜合報導
曾國城表示報稅這件事雖然讓他有些頭痛，但更多一點的是心痛，得知炎亞綸繳税近千萬一事時，他忍不住驚呼：「哇！他去年真的賺很多欸，超過我了，我只是他的一半，向他學習，希望自己能夠像他一樣多角化的經營、多層次的發展、多燦爛的未來！」不過講著講著，他又作勢拭淚哽咽，鼻酸感嘆繳了500萬的稅其實也不少：「也不是而已，這（500萬）也不少啊！」此外，他也透露家中經濟大權其實掌握在老婆手中，他每個月也都是申請2、3萬零用錢，還不一定花得完，非常節儉。
對於近期「周休三日」議題，曾國城則表示，他本身是客家人，不太喜歡休息，喜歡看到收入，甚至連周休二日他也是到後來才慢慢習慣、調適。他知道有些人認為多休息可以使工作更有效率，但他認為這是「民族性」的問題，「我們台灣人的工作效率真的都這麼好？這部分我是存疑的，只工作四天，事情都做得完，真的是這樣的話，哇，那可以來公投一下！我認為這樣子不辜負台灣的生產力，一樣有很好的工作表現、獲利表現，那OK囉，想休就休囉」。
他接著說，現在台灣目前的執政單位對於休假日的安排也愈來愈好，「都拉在一塊，幾乎都3到5天，很少有放一天兩天的，都統合在一塊，讓大家比較好運用，這樣算一算其實一年365天，工作不到一半的時間，有一半都在休假，休假日極多！所以不曉得再提一個法案，只工作四天會有什麼不同」。最後，本身也創業當老闆的他，以資方立場來看，表示這十年來政府其實對資方並沒有那麼友善，很注重勞工的權益：「我覺得這個要在大家都很賺錢的情況下，但如果我已經手頭很緊，你要我再提供福利，但我的稅又沒有減免，資方就活得很辛苦，要多眷顧資方，不然當老闆很為難。」