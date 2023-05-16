提振產業競爭力！中鋼調降6月鋼品盤價

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錫欽說，在鋼鐵需求方面，歐美終端產業需求平淡，供應鏈續行庫存調節，中國疫後急單補庫存力道不足，導致下游用鋼需求轉弱，加以供給面未見節制，供需失衡導致鋼材外溢，轉低價拋售至海外市場。
而在鋼鐵供給方面，近期中國大陸當局呼籲鋼廠主動減產因應，有助於減緩現階段市場供需失衡，市場預期下半年中國粗鋼產量將再進一步縮減，有利鋼市供需調節至均衡點。
王錫欽並說，在原物料行情方面，煤鐵價格明顯滑落，鐵礦砂價格約於每公噸100至105美元震盪，冶金煤價則於245美元盤整，而在鋼市行情方面，亞洲鋼價受中國低價鋼材侵擾行情驟跌，美歐鋼市亦受衝擊自高檔反轉走弱，中國熱軋流通行情單月跌幅超過每公噸500人民幣，但寶武、鞍本鋼廠6月份內銷薄板產品出廠價每公噸僅下調150至200人民幣，低於市場預期，顯示鋼廠已達成本底線不堪虧損，鋼價底部訊號浮現。
王錫欽指出，近期亞洲鋼市遭遇中國非理性低價鋼材亂流，加上美歐銀行業危機與地緣政治紛擾衝擊信心，導致下游產業購料心態保守，整體用鋼需求遞延，但寄望煤鐵原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，先前鋼價超跌的情勢轉變，搭配各國力拼經濟提振內需，續推大型基礎建設下，將有助於市場信心回溫，下半年鋼市景氣可望優於上半年。
王錫欽並指出，該公司順應國際行情波動，及用鋼業者之需求，乃決定6月份盤價，將以貼近亞洲主流鋼廠的價格區間為主軸，以提振產業競爭力，並攜手下游合力抵禦低價進口料的不公平競爭及市場干擾，期盼下游把握低點補庫機會，孕育未來接單動能，共同掌握鋼市反轉向上的契機。
王錫欽進一步指出，中鋼公司將積極帶領下游升級轉型，強化精緻鋼品研發能量，協助客戶擺脫低價紅海市場，迎接未來低碳綠色鋼材新商機。