金曲入圍／洪佩瑜大贏家搶歌后哭到撞牆 徐佳瑩曝：需要甜美滋潤
第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋登場，而今（16）日在台北三創舉行金曲獎公布入圍記者會。其中新人洪佩瑜的專輯《明室》，總共入圍8項，成為本屆金曲獎最大贏家，同時她還將與徐佳瑩、郁可唯、A-Lin、戴佩妮、劉柏辛爭奪歌后寶座。身為大贏家的洪佩瑜要搶歌后，讓她忍不住表示「現在很想吐」；徐佳瑩分享入圍感言的同時也難得曝光近況。
記者吳雨婕/台北報導
對於成為本屆金曲獎入圍大贏家，洪佩瑜得知消息的當下，人正在排練室練舞，激動到邊哭邊講電話還哭到撞牆，她感動的說：「現在很想吐，謝謝幫助這張專輯的所有人。」
郁可唯表示，在記者會前一直告訴自己要平常心，但看到入圍時還是難掩興奮，激動地說無論怎樣都會繼續好好做音樂，也在官方社群發文：「朝前看，別回頭，繼續努力！」
徐佳瑩則是在IG發文提到：「很長一段時間裡，常常忙到忘記自己。需要這個甜美的好消息滋潤一下，拍一拍手、拍一拍肩，提醒我做過的事情都是有意義的，那是我跟夥伴們從生命長出來的聲音，也被別人珍視了。很開心，謝謝辛苦的金曲評審團。」事實上，徐佳瑩前一晚正從馬來西亞參與演出後返台，下午正在補眠，是被同事的報喜電話吵醒，而且忘記今天是金曲獎公布入圍的日子，得知入圍7項開心不已。此外，戴佩妮獲知入圍喜訊，開心不已的說：「團隊、家人和支持我的朋友們開心比我開心還重要！我就好好的繼續開心唱歌錄音啦，感恩的心不變。」