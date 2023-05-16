新光金經營權之爭！傳吳東進向金管會求救 黃天牧：只談了增資
新光金控將進行董事全面改選，也引發大股東經營權之爭，甚至傳出大股東前新光金控董事長吳東進求見金管會主委黃天牧，希望金管會可以「管一管吳家老三（台新金董事長吳東亮）」。對此，黃天牧今（16）日證實是有見吳東進，但「不是談經營權的事」，主要是希望吳東進支持新光人壽增資。
記者顏真真／台北報導
其實，之前黃天牧在立法院財政委員會就表示，因為新光人壽首季虧百億元，因此，已約談大股東吳東進。不過，由於改革派大股東積極奔走，加上傳外資機構未來發表的投票建議報告可能不利當權派之下，讓吳東進更加焦慮，更傳出吳東進求見黃天牧，希望金管會可以管一管吳家老三，也就是吳東進的三弟、即台新金董事長吳東亮。
不過，黃天牧今日受訪時澄清，先前請吳東進到金管會，主要是就新光金發展及財務進行討論，是正常業務上的邀請，主要是希望大股東吳東進支持新光人壽的增資，「不是談經營權的事」。
金管會銀行局主秘侯立洋今日在金管會例行記者會也表示，金管會是就新光金子公司新光人壽需要增資，就財務改善規畫找公司及大股東吳東進來談，吳東進本人有來，主委也確實有見吳東進，但只是談新光人壽增資事宜。至於是否有市場所傳要金管會管一管吳家老三的情況，他說，「 我這邊是沒有接到」。