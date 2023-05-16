童子賢看產業「不能當偏食的小孩」 台灣不能只依賴半導體
台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今（16）日表示，台灣2022年出口暢旺，疫情這段期間，大家都想要台灣半導體去設廠，是左右逢源又是左右為難的時代，因為中美關係也讓台灣得思考要站在哪一邊。他指出，台灣產業「不能當個偏食的小孩」，因為只要氣候一不對就會百樹凋零，強調台灣不能只依賴一個產業，他期待下一個護國神山、護國群山出現。
記者許家禎／台北報導
「2023國鼎論壇—誰是下一個護國神山」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席，會上他指出台灣2022年出口暢旺，達到9071億美元，順差達到500多億元，且台灣2022年人均GDP超越南韓與日本。但台灣的處境是既期待又怕受傷害，是左右逢源又是左右為難。
童子賢表示，不少國家都希望台灣半導體業者去投資設廠，是幾十年來首次享受的風光，但同時面對美中關係緊張，台灣也要思考站在哪一邊。而台灣雖然目前半導體產業名列前茅，但科技日新月異，誰知道三、五年後會不會有新的產業取代半導體、電動車成為指標。
童子賢強調台灣產業「不能當個偏食的小孩」，尤其只要氣候一不對，百樹就會凋零，台灣不能只依賴一個產業。對於台灣的未來產業，他期望下一個護國神山出現，也期盼大大小小的山組成護國群山。」