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童子賢看產業「不能當偏食的小孩」　台灣不能只依賴半導體

▲台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今（16）日表示，台灣產業「不能當個偏食的小孩」，因為只要氣候一不對就會百樹凋零，強調台灣不能只依賴一個產業。（圖／攝影記者陳明中攝，2023.5.16）
▲台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今（16）日表示，台灣產業「不能當個偏食的小孩」，因為只要氣候一不對就會百樹凋零，強調台灣不能只依賴一個產業。（圖／攝影記者陳明中攝，2023.5.16）

記者許家禎／台北報導

台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今（16）日表示，台灣2022年出口暢旺，疫情這段期間，大家都想要台灣半導體去設廠，是左右逢源又是左右為難的時代，因為中美關係也讓台灣得思考要站在哪一邊。他指出，台灣產業「不能當個偏食的小孩」，因為只要氣候一不對就會百樹凋零，強調台灣不能只依賴一個產業，他期待下一個護國神山、護國群山出現。

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「2023國鼎論壇—誰是下一個護國神山」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席，會上他指出台灣2022年出口暢旺，達到9071億美元，順差達到500多億元，且台灣2022年人均GDP超越南韓與日本。但台灣的處境是既期待又怕受傷害，是左右逢源又是左右為難。

童子賢表示，不少國家都希望台灣半導體業者去投資設廠，是幾十年來首次享受的風光，但同時面對美中關係緊張，台灣也要思考站在哪一邊。而台灣雖然目前半導體產業名列前茅，但科技日新月異，誰知道三、五年後會不會有新的產業取代半導體、電動車成為指標。

童子賢強調台灣產業「不能當個偏食的小孩」，尤其只要氣候一不對，百樹就會凋零，台灣不能只依賴一個產業。對於台灣的未來產業，他期望下一個護國神山出現，也期盼大大小小的山組成護國群山。」

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