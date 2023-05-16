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《最佳利益》張雁名癡迷天心偷聞體香！被老婆趕去客廳「分房睡」

▲張雁名（左一）在《最佳利益2》瘋狂迷戀天心（中）。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲張雁名（左一）在《最佳利益2》瘋狂迷戀天心（中）。（圖／群之噰傳播有限公司提供）

記者羅凌筠/台北報導

《最佳利益2－決戰利益》連續14天拿下MyVideo戲劇榜冠軍，其中飾演殺人犯的張雁名和天心的監獄對手戲奪下收視高點，張雁名今（16）日出席媒體茶敘，透露因角色太沉重，回歸第2季的時候還跟老婆分房睡，而在戲裡被張雁名病態迷戀的天心，戲外也遇過瘋狂粉絲，幻想自己是天心的新郎。

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天心碰過粉絲每天追到電視台，質問她：「我跟妳的婚禮，妳怎麼沒有來參加？」連電視台的警衛都認識這個瘋狂粉絲，天心無奈說：「他說我是落跑新娘，甚至打到公司來跟經紀人聊天。」天心的老公本尊是韓籍攝影師，2人結婚7年，天心因主持女性談話節目，常常問老公一些「送命題」，前陣子2人聊到對分居婚的看法，老公說：「迫於現實我們分開住，我不喜歡這種選擇。」讓天心滿意笑道，老公的求生慾很強。

▲天心被瘋狂粉絲控訴是「落跑新娘」。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲天心被瘋狂粉絲控訴是「落跑新娘」。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
張雁名的角色在童年遭受狼父性侵，人格扭曲犯罪，愛上辯護律師，有一場在牢房裡的戲，他摸完天心的手再偷聞自己的手，變態到骨子裡，他說：「裴俊英（張雁名角色）從小被媽媽拋棄、被父親性侵， 我認為他應該沒有談過戀愛、應該不清楚喜歡、愛慕人是什麼感覺？也分不清楚是母愛還是親情，所以面對第1次贏了他的方箏（天心角色），不自主產生某種迷戀。」

▲張雁名拍戲期間與老婆分房睡。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲張雁名拍戲期間與老婆分房睡。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
再次飾演裴俊英，張雁名還跟老婆分房睡：「第1季拍完後很過癮，但其實這個角色在我的心裡成為陰影，一心想忘掉這個角色，這次回歸我重新看一次第1季的演出，想讓自己回到當時裴俊英的角色中，所以想要讓自己在獨處一個空間，老婆也說要不要去旅館？但疫情都沒開，我就睡在客廳，直到拍攝當天穿上囚服，就感覺到裴俊英回來了。」

他還提及懷孕8個月的老婆與肚中小孩一起看播出，小孩竟在老婆肚子裡激動猛踢，讓老婆哭笑不得說：「爸爸那是在演戲。」被問及身處監獄拍攝心情：「明明是大熱天，但在牢房裡就覺得很陰涼，甚至可以感受到曾經住過犯人，牆壁跟地板都也有刻東西。」製作人陳慧玲也預告後面換陳庭妮出獄、天心入獄，關於監獄戲天心也補充：「那陣子在拍戲我的電風扇都不離手的，在牢房裡就不用。」

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