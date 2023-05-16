《最佳利益》張雁名癡迷天心偷聞體香！被老婆趕去客廳「分房睡」

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張雁名的角色在童年遭受狼父性侵，人格扭曲犯罪，愛上辯護律師，有一場在牢房裡的戲，他摸完天心的手再偷聞自己的手，變態到骨子裡，他說：「裴俊英（張雁名角色）從小被媽媽拋棄、被父親性侵， 我認為他應該沒有談過戀愛、應該不清楚喜歡、愛慕人是什麼感覺？也分不清楚是母愛還是親情，所以面對第1次贏了他的方箏（天心角色），不自主產生某種迷戀。」
再次飾演裴俊英，張雁名還跟老婆分房睡：「第1季拍完後很過癮，但其實這個角色在我的心裡成為陰影，一心想忘掉這個角色，這次回歸我重新看一次第1季的演出，想讓自己回到當時裴俊英的角色中，所以想要讓自己在獨處一個空間，老婆也說要不要去旅館？但疫情都沒開，我就睡在客廳，直到拍攝當天穿上囚服，就感覺到裴俊英回來了。」
他還提及懷孕8個月的老婆與肚中小孩一起看播出，小孩竟在老婆肚子裡激動猛踢，讓老婆哭笑不得說：「爸爸那是在演戲。」被問及身處監獄拍攝心情：「明明是大熱天，但在牢房裡就覺得很陰涼，甚至可以感受到曾經住過犯人，牆壁跟地板都也有刻東西。」製作人陳慧玲也預告後面換陳庭妮出獄、天心入獄，關於監獄戲天心也補充：「那陣子在拍戲我的電風扇都不離手的，在牢房裡就不用。」