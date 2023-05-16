COVID-19正式進入第4波疫情　降級後民眾確診該怎麼辦？3重點要注意！

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新冠重症高風險群 應盡速就醫開藥民眾若快篩陽性不再需要居家隔離，輕症建議採0+N自主健康管理並在家休息至症狀緩解。不過，羅一鈞提醒，這波疫情中，快篩陽性的民眾應自我注意一些事項，以下為COVID-19重症高風險對象，建議盡速就醫由醫師評估開立口服抗病毒藥物，包含：
- 65歲以上
- 具慢性病：氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30、影響免疫功能之疾病
- 孕婦、產婦（產後6週內）
確診後有警示症狀 應立即就醫減少風險另外，羅一鈞表示，確診民眾若出現以下危險警示症狀，也應立即就醫，以減少併發症出現後可能重症或死亡的風險，包括：
- 喘或呼吸困難
- 持續胸痛或胸悶意識不清
- 皮膚、嘴唇或指甲床發青
- 無法進食、喝水或服藥
- 過去24小時無尿或尿量顯著減少
- 收縮壓＜90mmHg
- 心跳＞100次／分鐘（無發燒之情形下）
兒童確診恐腦炎 9症狀立即就醫、5情況盡速就醫此外，兒童更是不能輕忽，羅一鈞指出，兒童若出現以下警示徵兆，有可能是重症或者腦炎等較嚴重病症的前兆，應立即就醫，包含：
- 抽搐
- 意識不佳或持續昏睡
- 呼吸困難或有胸凹現象
- 唇色發白或發紫
- 血氧飽和度低於94%
- 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗
- 體溫大於41度
- 肌躍型抽搐
- 步態不穩
- 發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗
- 退燒後持續活動力不佳
- 退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶、胸痛
- 持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
- 超過12小時未進食或未解尿
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57861
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