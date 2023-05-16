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COVID-19正式進入第4波疫情　降級後民眾確診該怎麼辦？3重點要注意！

COVID-19正式進入第4波疫情　降級後民眾確診該怎麼辦？3重點要注意！
COVID-19正式進入第4波疫情　降級後民眾確診該怎麼辦？3重點要注意！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】近日COVID-19疫情增溫，疾管署副署長羅一鈞5月16日於記者會上表示，國內已經正式進入Omicron第四波疫情，這週各項指標都顯示疫情有明顯升溫的狀況。

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而現在COVID-19已從第5類法定傳染病降為第4類，再加上指揮中心解編，防疫措施也已多項鬆綁，民眾若確診COVID-19該怎麼辦呢？對此，羅一鈞於記者會中為民眾再次說明。

新冠重症高風險群　應盡速就醫開藥

民眾若快篩陽性不再需要居家隔離，輕症建議採0+N自主健康管理並在家休息至症狀緩解。不過，羅一鈞提醒，這波疫情中，快篩陽性的民眾應自我注意一些事項，以下為COVID-19重症高風險對象，建議盡速就醫由醫師評估開立口服抗病毒藥物，包含：

  • 65歲以上
  • 具慢性病：氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30、影響免疫功能之疾病
  • 孕婦、產婦（產後6週內）

確診後有警示症狀　應立即就醫減少風險

另外，羅一鈞表示，確診民眾若出現以下危險警示症狀，也應立即就醫，以減少併發症出現後可能重症或死亡的風險，包括：

  • 喘或呼吸困難
  • 持續胸痛或胸悶意識不清
  • 皮膚、嘴唇或指甲床發青
  • 無法進食、喝水或服藥
  • 過去24小時無尿或尿量顯著減少
  • 收縮壓＜90mmHg
  • 心跳＞100次／分鐘（無發燒之情形下）

兒童確診恐腦炎　9症狀立即就醫、5情況盡速就醫

此外，兒童更是不能輕忽，羅一鈞指出，兒童若出現以下警示徵兆，有可能是重症或者腦炎等較嚴重病症的前兆，應立即就醫，包含：

  • 抽搐
  • 意識不佳或持續昏睡
  • 呼吸困難或有胸凹現象
  • 唇色發白或發紫
  • 血氧飽和度低於94%
  • 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗
  • 體溫大於41度
  • 肌躍型抽搐
  • 步態不穩
如果出現以下症狀，則需盡速就醫，包含：

  • 發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗
  • 退燒後持續活動力不佳
  • 退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶、胸痛
  • 持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
  • 超過12小時未進食或未解尿
羅一鈞強調，雖然指揮中心解編，但不管是口服抗病毒藥物、清冠1號等的公費提供都是持續在進行的，呼籲民眾不要因為解編就以為疫情結束，事實上在這第4波疫情當中，目前每天都還是有大約百例併發症通報個案，屬於較嚴重的中重症，因此民眾還是要特別注意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57861

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