前主播郭惠妮《康熙》當女丑！嫁豪門9年狂買愛馬仕 驚人收藏曝
前主播郭惠妮因外型姣好且口條佳，2010年轉型踏入演藝圈，並為節目《康熙來了》帶來許多綜藝效果，頗受觀眾歡迎，但她在2012年6月再度回鍋主播台，直到2014年和長佳建設董事長王才翔結婚後，才逐漸淡出螢光幕，專心投入三寶媽的角色，近日她出面分享自己收藏長達6年的愛馬仕包包，以及著迷愛馬仕到出坑之間的心路歷程。
記者賴禹妡/綜合報導
郭惠妮昨（15）日在個人YouTube頻道「Hi我是主播郭惠妮」中透露，她當初買第一顆愛馬仕包包，是生下雙胞胎後得到的「紀念品」，當時她拿到手還跟老公說「我這輩子只要有這顆愛馬仕就夠了呢！」沒想到之後愛馬仕像「無性繁殖」一樣越買越多。
郭惠妮表示，她對愛馬仕最著迷的時候，只要出國就會奔赴每一家愛馬仕商店，看有什麼新貨可以買，甚至還會讓老公和小孩在店門口等，讓她回想直呼「天啊我怎麼變成這個樣子，怎麼瘋了」。
郭惠妮指出，她在6年期間總共買了10幾顆愛馬仕包包，最後某天突然清醒，驚覺雖然她有這麼多愛馬仕包包，但平常不會帶出門，頂多揹著去餐廳吃飯，使用率極低，且愛馬仕的配貨規則改到讓她心很累，甚至看到那顆包包就會浮現當時櫃姐的臭臉，讓她最後選擇退坑。