汪小菲為家人慶生恐挨告？張蘭痛罵大S：壞到沒有底線

金曲入圍／校長兼撞鐘？陳建騏當主席也入圍遭疑公平性　親自澄清

▲陳建騏解釋外界對於金曲獎公平性的疑慮。（圖／台視提供）
▲陳建騏解釋外界對於金曲獎公平性的疑慮。（圖／台視提供）

記者吳雨婕/台北報導

第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋登場，而今（16）日在台北三創舉行金曲獎公布入圍記者會，其中新人洪佩瑜以專輯《明室》，總共入圍8項，成為本屆金曲獎最大贏家，吳青峰、徐佳瑩緊追在後，各自都入圍7項，而身為評審團主席的陳建騏，自己也有入圍獎項，受訪時他除了分享洪佩瑜是大贏家的原因，也澄清外界對金曲獎公平性的疑慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪佩瑜曾在11年前推出歌曲〈踮起腳尖愛〉，光是在YT就有高達6478萬次的點擊率，陳建騏透露洪佩瑜的聲音可以期待，但沒辦法細談，因為身為專輯製作人，他不能評選，不過如果是以他自己個人想法的話，他認為：「她傳達的情感非常好，相信大家聽的時候會有同感。」

▲洪佩瑜是本屆金曲獎入圍大贏家。（圖／何樂音樂提供）
▲洪佩瑜是本屆金曲獎入圍大贏家。（圖／何樂音樂提供）
此外，身為評審團主席的陳建騏，自己也入圍了「最佳專輯製作人」獎，不禁讓外界懷疑他有「校長兼撞鐘」的疑慮，他解釋其實前幾年金曲獎就曾找他當評審，但他都拒絕了，「當然，要接這個會有顧慮，會顧慮到對作品不公平，去年是我製作比較少的一屆，覺得可以服務一下。」

陳建騏還表示，金曲獎設計的很好，他開玩笑的說：「跟我有關的，完全不能參與，他們（其他評審）要背後說我壞話，我也不知道。」此外，今年討論最激烈的是最佳作詞人，「投票7次，討論最久，這次華語範圍比較大，有粵語、台語、客語，各種類型都在裡面，還好這次有不同地區的評審，都能夠諮詢。」

▲陳建騏擔任第34屆金曲獎評審團主席。（圖／台視提供）
▲陳建騏擔任第34屆金曲獎評審團主席。（圖／台視提供）

金曲入圍／洪佩瑜大贏家搶歌后哭到撞牆　徐佳瑩曝：需要甜美滋潤

金曲入圍／熱狗首戰歌王嘆沒希望「來陪榜的」　吳青峰再爭寶座

金曲入圍／黃妃破個人紀錄！連3年搶台語歌后　蔡秋鳳獲喜訊淚崩

金曲獎／周杰倫爆冷只入圍「年度歌曲」1項　評審主席陳建騏解釋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀