金曲入圍／校長兼撞鐘？陳建騏當主席也入圍遭疑公平性 親自澄清
第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋登場，而今（16）日在台北三創舉行金曲獎公布入圍記者會，其中新人洪佩瑜以專輯《明室》，總共入圍8項，成為本屆金曲獎最大贏家，吳青峰、徐佳瑩緊追在後，各自都入圍7項，而身為評審團主席的陳建騏，自己也有入圍獎項，受訪時他除了分享洪佩瑜是大贏家的原因，也澄清外界對金曲獎公平性的疑慮。
記者吳雨婕/台北報導
洪佩瑜曾在11年前推出歌曲〈踮起腳尖愛〉，光是在YT就有高達6478萬次的點擊率，陳建騏透露洪佩瑜的聲音可以期待，但沒辦法細談，因為身為專輯製作人，他不能評選，不過如果是以他自己個人想法的話，他認為：「她傳達的情感非常好，相信大家聽的時候會有同感。」
此外，身為評審團主席的陳建騏，自己也入圍了「最佳專輯製作人」獎，不禁讓外界懷疑他有「校長兼撞鐘」的疑慮，他解釋其實前幾年金曲獎就曾找他當評審，但他都拒絕了，「當然，要接這個會有顧慮，會顧慮到對作品不公平，去年是我製作比較少的一屆，覺得可以服務一下。」
陳建騏還表示，金曲獎設計的很好，他開玩笑的說：「跟我有關的，完全不能參與，他們（其他評審）要背後說我壞話，我也不知道。」此外，今年討論最激烈的是最佳作詞人，「投票7次，討論最久，這次華語範圍比較大，有粵語、台語、客語，各種類型都在裡面，還好這次有不同地區的評審，都能夠諮詢。」