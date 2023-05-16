《玩命關頭X》大魔王搞笑登場！「水行俠」傑森摩莫亞狂擦指甲油
路易斯賴托瑞執導經典動作片《玩命關頭X》，馮迪索（飾演唐老大）和他的夥伴將面對大魔王《水行俠》傑森摩莫亞（飾演但丁）！導演路易斯賴托瑞透露，傑森摩莫亞都是親自演出高難度特技動作，敬業表現令人佩服。傑森摩莫亞表示：「能夠為這個角色注入新鮮感和搞笑元素也讓我感到非常興奮。」
記者黃雅琪/綜合報導
傑森摩莫亞認為，但丁的行為來自他父親對待他的方式：「如果你一輩子都想要得到像但丁父親那樣的黑道老大和大毒梟的肯定，就一定會覺得自己是個魯蛇。」傑森摩莫亞說：「但丁的內心充滿了長久以來受到壓抑的憤怒，所以才會想要透過傷害別人發洩這股怒氣。」
但丁的性格和《玩命關頭》系列其他反派角色與眾不同，傑森摩莫亞説：「我以他總是戴在脖子上的一條粉藍色項鍊作為靈感來源，呈現但丁比較陰柔的一面。」傑森摩莫亞認為：「我希望讓他穿很多粉色的衣服，和他總是西裝筆挺和正經八百的爸爸完全相反。我也希望為他塑造一個平易近人、搞笑有趣的形象，乍看之下好像很容易親近，但是你接近他就會發現他其實是一個魔鬼，只要你受到他的引誘，就絕對逃不出他的魔掌。」
導演路易斯賴托瑞說：「傑森會擦上和他的車子和重機顏色搭配的指甲油，他也是個技術很高竿的車手和特技演員，他都是親自上陣演出片中所有的高難度特技動作。路易斯賴托瑞透露：「傑森會修改自己的台詞，讓這個角色說的話更搞笑有趣，我真的很佩服他這一點。他也很喜歡改造車子和重機，他有好幾台1940年代的皇家恩菲爾德重型機車，他也超愛改裝汽車引擎，身上總是有機油的味道。」《玩命關頭X》5月17日上映。