買便當送炸全雞？「4菜1雞130元」超值到哭　店家起底找到了

原發性高醛固酮症不只難控血壓還恐慌　臺大醫院一站式治療中心揭牌

原發性高醛固酮症不只難控血壓還恐慌　臺大醫院一站式治療中心揭牌
原發性高醛固酮症不只難控血壓還恐慌　臺大醫院一站式治療中心揭牌

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「已經受困於腎上腺腫大與恐慌症近20年了，血壓越控制越高，常常四肢無力，每每湧起對人生絕望的情緒…」、「自罹患新冠肺炎後，開始不明原因的高血壓和疲倦，精神科醫師認為是憂鬱症引發的…」這些都是原發性高醛固酮症患者常見的病狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，臺大醫院於2023年領先全球成立了原發性高醛固酮症中心(PAC)，整合了內科、影像醫學科、核子醫學科，身心科和泌尿科的專業知識，為病患提供一站式的正確診斷和治療流程，以實現高效率的高血壓完治策略。

原發性高醛固酮症　嚴重恐出現急性癱瘓

原發性高醛固酮症（俗稱腎上腺高血壓）是一種罕見且症狀複雜的疾病，主要是因為腎上腺皮質增生或腫瘤產生過量的醛固酮所導致。患者常出現高血壓、低血鉀、肌無力、多尿、血漿腎素活性低和醛固酮過高等症狀，並且常造成中風或心衰竭。

此外，許多病患還因為腎上腺荷爾蒙異常而出現恐慌、心悸和失眠等精神病症，甚至有急性癱瘓的情況發生。

臺大醫院團隊制定診斷治療標準　已被納入世界治療準則

臺大醫院團隊自2006年開始致力於研究高醛固酮症領域，經過近20年的努力，不僅成功制定了臺灣原發性高醛固酮症的診斷治療標準，還對睡眠呼吸中止症候群、亞急性庫欣氏症等相關疾病進行了深入研究；此外，還進行了針對新發生心房顫動和患有高血壓的高醛固酮症患者的篩選研究，以判定是否罹患原發性高醛固酮症。

這些研究成果已被納入世界和臺灣的治療準則，成為臨床醫師診療的重要參考依據。

引入基因診斷+智慧醫療　預測腎上腺切除成功率

此外，團隊已建立臺灣腎上腺靜脈取樣標準方案，推動低鉀血症基因和腎上腺病理診斷，並在全球率先建立醛固酮和可體松的荷爾蒙對話。還引入基因診斷和智慧醫療來預測腎上腺切除的成功率，因此團隊的手術成功率在全球居領先地位。迄今已有約3000位病患接受了治療，並且在近年發表了超過150篇論文。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57796

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

COVID-19正式進入第4波疫情　降級後民眾確診該怎麼辦？3重點要注意！

美國醫師來台灣看肩膀問題！一聽醫院「自費金額」嚇到：不可能吧

3D影像、機械手臂用於脊椎手術好處多　但醫師指出仍有「這些」缺點！

世衛組織：代糖無益於長期控制體重

我是廣告 請繼續往下閱讀