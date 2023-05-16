原發性高醛固酮症不只難控血壓還恐慌　臺大醫院一站式治療中心揭牌

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原發性高醛固酮症 嚴重恐出現急性癱瘓原發性高醛固酮症（俗稱腎上腺高血壓）是一種罕見且症狀複雜的疾病，主要是因為腎上腺皮質增生或腫瘤產生過量的醛固酮所導致。患者常出現高血壓、低血鉀、肌無力、多尿、血漿腎素活性低和醛固酮過高等症狀，並且常造成中風或心衰竭。
此外，許多病患還因為腎上腺荷爾蒙異常而出現恐慌、心悸和失眠等精神病症，甚至有急性癱瘓的情況發生。
臺大醫院團隊制定診斷治療標準 已被納入世界治療準則臺大醫院團隊自2006年開始致力於研究高醛固酮症領域，經過近20年的努力，不僅成功制定了臺灣原發性高醛固酮症的診斷治療標準，還對睡眠呼吸中止症候群、亞急性庫欣氏症等相關疾病進行了深入研究；此外，還進行了針對新發生心房顫動和患有高血壓的高醛固酮症患者的篩選研究，以判定是否罹患原發性高醛固酮症。
這些研究成果已被納入世界和臺灣的治療準則，成為臨床醫師診療的重要參考依據。
引入基因診斷+智慧醫療 預測腎上腺切除成功率此外，團隊已建立臺灣腎上腺靜脈取樣標準方案，推動低鉀血症基因和腎上腺病理診斷，並在全球率先建立醛固酮和可體松的荷爾蒙對話。還引入基因診斷和智慧醫療來預測腎上腺切除的成功率，因此團隊的手術成功率在全球居領先地位。迄今已有約3000位病患接受了治療，並且在近年發表了超過150篇論文。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57796
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