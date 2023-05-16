高市犯罪率與去年相較顯著下降 陳其邁感謝警察同仁貢獻
高雄市政府今(16)日召開市政會議暨防疫會議，會中由市警局針對治安成果及策進進行專案報告，今年1至4月高雄市全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪、重大刑案、詐欺、槍擊案件等治安指標犯罪發生數與去年同期相較均呈現顯著下降、破獲率顯著提升，市長陳其邁特別感謝警察局全體同仁在維繫高雄市治安所付出之努力與貢獻。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁也要求市警局對於毒品、詐欺、槍械等影響民生案件，務必積極偵辦查緝、向上溯源，對於易生治安事故之高風險場所，也要持續規劃臨檢查察、路檢攔查等各項勤務作為，防制不法之徒犯案，落實整體治安穩定。
同時，衛生局也針對登革熱及日本腦炎進行防疫報告，近期降雨後病媒蚊密度攀升趨勢，且國際疫情與去年相比相對嚴重，須提高警覺。陳其邁責請各局處務必督導所屬（包含學校、工地、公園、市場、觀光景點、移工宿舍等場域）落實登革熱防治工作，尤其針對積水容器的部分，務必詳加檢視高風險髒亂點，並加強落實鄰里衛教宣導，防範本土疫情流行發生。
有關日本腦炎防治，衛生局表示目前人、豬最有效之防疫方式為疫苗接種，除做好豬舍等高風險場域的防蚊措施，協請農業局落實豬隻疫苗接種外，陳其邁也指示跨局處協助加強附近鄰里落實防疫措施。
玉荷包產季將近，陳其邁讚高雄市的玉荷包品質優良，是送禮最佳首選，他歡迎各機關踴躍選購，把握短暫產季，支持高雄市農特產品。