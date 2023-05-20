執念揭密2／被遺忘的少年銅像成療癒主軸！編劇林冠慧無奈割捨

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「怪物不壞，壞的是人心」，林冠慧不喜歡太過沉重的劇情，擅長用有趣、輕鬆的節奏，去描述充滿傷痛的故事，因為不是大IP改編的劇作，缺乏粉絲基礎，推動每個奇幻故事時都像闖關卡一樣，要經過層層考驗，獲得投資方認可，撰寫大體老師林永川因失去雙親，頓失人生目標，開始在家裡囤積雜物，親近流浪漢、在背上刺青仕女圖，想要擺脫一個人的孤獨感，最後猝死成無名屍的淒美故事，起初曾被高層否定，認為人不會因為失去雙親放棄人生，「當時有點講不通，因為這跟個人的生長背景、人生體悟有關」。
這齣戲播出後，收到許多觀眾的正面回饋，這個曾受到打擊的大體老師故事，反而成為觀眾最有共鳴感的一集，林冠慧收到一些罹患憂鬱症的觀眾私訊，認為這類情節讓他們感覺被理解了，「原來每個人都有這麼孤單的時候，希望大家可以從這部影集獲得欣慰感，不是要活得多努力、開心，而是有療癒、被人擁抱的感覺」。
林冠慧的心思細膩，她以主角蒲一「永」、曹光「硯」、陳「楮」英姓名，帶入書法四寶的「筆」、「硯」、「紙」，墨則是每個怪物執念蔓延出來的紅色絲線，將每個故事劇情縷縷糾纏、飄盪在人世間，還在劇裡埋下許多梗，最終集蒲一永在科學館跌落時，地面上的「東方故事與傳說」展覽圖案竟然就暗藏著他曾幫助過的河裡石像、仕女刺青、人行道路標、娃娃、雙胞胎，眼尖觀眾隨著深入劇情後，就像解謎一樣，慢慢串起每個故事的關聯性，發現美術組、編劇的小巧思，越看越入迷。
粉絲形容，《不良執念》裡每個故事都包含3種執念，包括怪物本身的想法、它們牽掛的人和主角們內心的執念，3個不同層次的想法構成故事，尤其故事以親情居多，包括范少勳飾演的大體老師林永川因為父母雙亡變得一蹶不振、鄭元暢飾演的意外喪子走不出陰霾的爸爸、鍾欣凌詮釋女兒被綁架後開始轉移思念到人形娃娃身上的母親，濃厚親情非常催淚。
被問到是否刻意強調劇集裡的社會責任？林冠慧解釋，並沒有特意往這個方向走，「我一直不喜歡太沉重、說大道理的東西，這些故事講述的，都是我在乎的情感，包括季芹飾演的綁架犯，都有她可憐可悲的執念，妒忌心都會發生在我們身上，只是當下一個坎過不去，就可能觸動殺機」，讓小小的惡意變成不可逆轉的社會案件。
儘管劇情悲傷又刻骨銘心，編劇林冠慧表示劇名取作《不良執念清除師》，其中的「不良」指的是男主角蒲一永，個性頑皮喜歡欺負別人的特性，而非指涉執念是不好的，關於快樂、悲傷、遺憾、憤怒的感受，都可能變成執念，她覺得好壞的執念都是很珍貴的東西，才會讓人糾結，不一定要消除，這部劇不是告訴大家要消除執念，活得快快樂樂，而是像曾敬驊在劇裡開導鄭元暢飾演的喪子之父說的話一樣，明明有很多其他的記憶，但我們常常只記得最糟糕的瞬間，希望大家稍微手放鬆點，不要陷在裡面，「腦海裡不要只是裝著負面的執念，盡量留點空間給好的回憶吧」！
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