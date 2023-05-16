Ella一句「組團22年還沒這麼女過」被轟性別歧視 改文後登上熱搜
41歲Ella（陳嘉樺）近來參戰陸綜《乘風破浪2023》（原名《乘風破浪的姐姐》第四季），日前公演完在微博分享表演側拍照片，一句「組團22年還沒這麼女過」被網友質疑性別歧視，她隨即更改貼文，此舉意外登上熱搜。
記者楊穎軒／綜合報導
Ella在節目中與越南女星芝芙、大陸女星張嘉倪及吳倩表演抖音神曲〈叮叮噹噹〉，拿下首次公演冠軍，她事後分享9張舞台側拍照，寫下：「叮叮噹噹甜死我了！組團22年還沒這麼女過，一起叮叮噹噹，一起甜起來！」
貼文一發布，部分大陸網友看得刺眼，認為Ella使用「女」字存在性別刻板印象，抨擊：「看到原文就覺得很不舒服，我不想再被規訓女孩就要怎樣怎樣，為什麼一定要甜美可人才是女孩，帥的也可以是女孩」、「可以用更準確的詞彙，例如：甜美、溫柔、可愛、漂亮，結果用了個女，一下子把女性的特質又框在溫柔美麗可愛這些範圍內」、「女性可以有千萬種樣子，但就是不能是Ella這個樣子」、「女性不是不可被定義嗎？怎麼他們倒是天天在定義別人」！
後來Ella悄悄地把文案從「組團22年還沒這麼女過」改為「組團22年還沒這麼甜過」，而「Ella改文案」關鍵字火速登上熱搜榜，不少大陸網友認為矯枉過正，為Ella抱不平，「玻璃心的，裝弱勢的，文字獄的，惹是生非的，雙標的」、「女明星連說句話的自由都沒了...」、「甜就可以？為啥要甜？甜就不是對女性的規訓？」