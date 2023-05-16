國際閱讀素養調查、台灣排第7　有數位載具未必表現更好

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教育部指出，本屆評比重點之一為從紙本過渡到數位評量，並透過橋接樣本進行分數量尺轉換，台灣和24個國家採取「數位評量」方式，另外32個國家則維持紙本施測方式。
受新冠疫情影響，PIRLS 2021資料蒐集時程延宕，故本次評比依施測時程分為三波，第一波41個國家為依照原定時程（2021年）於4年級學生施測（平均年齡10.2歲）；第二波13個國家於5年級學生施測（平均年齡10.8歲）；第三波3個國家則於一年後（2022年）於該屆4年級學生施測（平均年齡10.2歲）。其中，第一與第三波同樣平均年齡學生一併排名。
教育部表示，本次台灣為第一波樣本資料，受測樣本來自全國184所學校，計5,555位學生參與，施測時程為2021年，施測對象則為當時就讀4年級、使用九年一貫課綱的學生，所有調查方式及作業流程均照國際標準與國際同步進行。台灣學生平均分數為544分，在施測學生平均年齡10.2歲的44個國家中，排名第7，名次與2016年相近。
2021年以新加坡、香港、俄羅斯分居前3名，次有英國、芬蘭、波蘭、台灣、瑞典。其中，台灣學生在故事體平均分數為533分（排名第17名），在說明文平均分數為549分（排名第7名），顯現台灣學童在說明文的成績表現明顯較故事體好。
若依據分數將學生表現分為最高級（>625）、高級（625-550）、中級（550-475）、低分（475-400）以及400分以下5個水準。台灣學生成績達最高級水準者占10%、高級水準者占40%、低分水準的學生占12%、未達400分者占3%。
調查結果顯示，在影響學生閱讀理解的各項因素情形下，學生閱讀自信、閱讀興趣及數位自我效能越高，則閱讀表現就越好，每週使用電腦30分鐘搜尋並閱讀資訊的學生，亦同；此外，獨立閱讀有助於閱讀理解表現。
在家庭因素部分，調查結果顯示，家中擁有數位資源很重要，但擁有自己的數位載具，閱讀力不一定更好；父母閱讀態度越好，學生的閱讀表現越好，且學前父母越常與孩子進行親子閱讀活動，學生閱讀表現越好。
在學校與教學因素部分，台灣學生在校能使用的電腦資源明顯提升；學生對學校歸屬感越高或學校越重視學習，則閱讀表現越好；教師教學能提升學生閱讀相關課程的投入度，閱讀表現越好。
針對本次研究結果，教育部後續將推動3大方向，營造正向閱讀學習環境、培養數位閱讀素養、推動高層次閱讀教學策略，以提升學生閱讀素養。
教育部國教署將持續編列閱讀預算，並引導相關偏遠地區及非山非市學校經費補助優先納入推動閱讀範疇，協助地方政府共同豐富閱讀環境；持續辦理國中小新生閱讀推廣計畫，邀請家長走入社區共讀站一同感受閱讀，鼓勵親子培養閱讀習慣；持續推動身教式持續安靜閱讀（MSSR），搭配聊書、薦書或說書機制，鼓勵學生進行高層次知識創造；國教署持續補助各縣巿教保服務機構辦理親職教育，將「語文與閱讀」列為指定辦理主題，藉由共讀繪本，帶動親子閱讀的風氣。
教育部已於2022年起執行「推動中小學數位學習精進方案」，除充實學習環境數位硬體設備，推廣BYOD及THSD計畫，並精進充實數位內容，整合國立公共資訊圖書館相關電子書資源，提升學生數位閱讀素養；透過與公立圖書館合作，協助學校連結數位閱讀資源或增置數位館藏，以豐富國中、國小閱讀館藏並確保師生能善用數位閱讀資源；以「提升學生資訊素養專題探究能力」為目標，鼓勵中小學生運用紙本與線上資源，合作進行專題探究學習。
國教署長期增置推動閱讀教師，培育閱讀師資、發展閱讀教學策略，將進一步從教導「基本閱讀策略」轉化為教導「高層次思考閱讀策略」，透由研發「紙本與數位閱讀並行」的雙閱讀素養教學模式及教學策略與教案，辦理雙閱讀教學策略與工作坊；將結合雙閱讀教學研發成果，於國教署成立的各領域輔導團機制中，強化教師閱讀教學知能；為鼓勵學校領導者推動閱讀，由國家教育研究院將閱讀相關課程納入國民中小學校長儲訓課程；國教署針對校長、主任舉辦閱讀教學領導工作坊，推廣閱讀教育對學生發展的重要性。