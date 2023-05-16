猴痘新增12例！增購2萬瓶疫苗今開打　全台預約院所名單一次看

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我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診91例病例（81例本土及10例境外移入），其中46例已康復，7例仍住院治療中、38例於居家自主健康管理中。
疾管署統計，截至5月15日，共計完成2萬7550人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種158人次及暴露前預防（PrEP）接種2萬7392人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種2萬6540人次。
疾管署表示，第三階段猴痘疫苗接種服務2萬瓶猴痘疫苗，約可提供6萬人次接種，已完成封緘審查及驗收等作業，供各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。
為因應符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件民眾接種需求及提升服務的方便性與可近性，統計截至昨日止全國共79家合作醫療院所可提供接種服務，符合接種條件民眾，包括接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，可直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。
疾管署提醒，欲進行接種的民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署網站，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊。另為加速提升疫苗接種涵蓋率，縣市衛生局也將針對轄內資源、服務量能及優先接種族群接種可近性等，進行綜合評估，視需要協調合作醫院加開夜間或假日門診，或設置社區外展接種站，提供猴痘疫苗接種服務，詳細資訊可洽各縣市衛生局。
疾管署提醒，根據文獻顯示，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。此外，也提醒已接種第1劑Mpox疫苗的民眾，接種疫苗後，身體需要約14天產生抗體，方開始產生保護力，對於疾病防護才會有效，因此提醒在14天內仍要適當保護自己，減少暴露的風險。
疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。