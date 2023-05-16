看周休三日 金管會：還未詳細評估過 但對券商、台股衝擊較大
有民眾在公共政策網路參與平台發起「周休三日」提案，引發各界討論，對於金融業周休三日可行嗎 ？金管會今（16）日表示，這還不是具體議題，金管會並沒有詳細分析過，目前也還沒有國家實施，若真的實施，台股每周交易日會少一天，對證券商及台股衝擊會比較大，也會影響台股在國際資本市場的競爭力，但現在這議題還不成熟，應先觀察政府態度再做評評估，目前還不適合評論。
記者顏真真／台北報導
金管會指出，行政院還沒有相關結果出來，但初步來看，因周休三會影響資本市場交易，對證券券商衝擊會比較大，詳細分析金管會還沒有，主要是這還不是具體議題，金管會只是初步了解，對券商交易及資本市場衝擊會比較大一點，金管會還是會遵循行政院公務人員的權責單位人事總處、勞工的權責單位勞動部的休假規定處理，金管會只是行政院團隊成員之一，遵行權責單位的評估，並提供金管會的意見。
金管會證期局也認為，周休三日台股就少一天交易，應該會影響很大，但量能量未必會等比例減少，目前都還沒有試算過，現在這議題還不成熟，只是剛提出來等議題成熟再來討論，只是目前還沒有一個國家這樣做，若一周只交易4天，我們休市、別人照常交易，競爭力上是有疑慮的。