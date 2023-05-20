執念揭密4／曾敬驊夾破億票房登國際平台　狠撕盲點求突破

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管不缺演出機會，曾敬驊卻對自己要求頗高，坦言演員會有盲點，看不到自己進步了嗎？擔心演技沒什麼變化，「特別是遇到低潮的時候更是如此，不過雖然自己沒察覺，別人可能都看在眼裡，有時候可能只是自己想太多。」目前主演多數都是學生、新鮮人為主角色，但從出道至今駕馭不同影視風格，相信影迷們一路來都看見了他的成長。
他在《不良執念清除師》化身遭遇創傷，醒來後擁有超能力的少年，透過毛筆揮毫化解執念形成的各種形體。他表示「那時候剛退伍接到這個角色，沒有想過會是什麼『代表作』，當下就是自己盡力去表現，拍攝期長達4個月，且每天幾乎都有自己的戲真的很累，長時間跟劇組相處拉近距離，有種共患難的感覺，有點找回學生製片時期一起熱血完成一件作品的感動」。
在戲裡靜心揮毫，曾敬驊苦練半年書法，寫字幾乎都是自己來，他分享苦練行書的祕訣，「懸腕比較高、落筆要一氣呵成不能斷，只要中間抖一下就完了。而且過程中必須平心靜氣，絕對不能急躁，這對表演其實也蠻有幫助的，有前輩提點要讓自己靜下來再去表演，感官的敏感度會不一樣，確實如此」，拍攝這部新戲讓他多了新技能，心靈上也有所提升。
出道4年多，被問到對未來的期許，曾敬驊希望在角色類型上可以有所突破，能脫離一些青澀感，不要再是學生，能接到一些比較社會化的角色，更有「大人感」。至於金馬、金鐘獎項不會太執著，「我原本很在意大眾目光，擔心這個擔心那個，每天都活在很緊繃的狀態下，出道作《返校》又是一部大製作、高度關注的作品，壓力真的非常大，也很在意大眾的反應。」不過經過時間排解與心態調整，有了不同的感悟，「其實觀眾都滿聰明的，接受程度也比較開放，不用像以前偶像明星那種感覺，要方方面面打造完美形象，那種狀態很累，我也喜歡現在比較自然的狀態。」
更多「不良執念幕後揭密」相關新聞。