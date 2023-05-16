G7廣島峰會將登場！岸田遇襲案成警惕 日本當局派2.4萬警力戒備
七大工業國（G7）領袖高峰會即將在19日於日本廣島登場，由於屆時各國元首與眾多政要到場，再加上上月才發生日本首相岸田文雄遇襲事件，日本當局警備加強，將派出2.4萬名警力到場進行維安。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，日本警察廳16日時表示，有關於19日至21日在廣島舉行的G7領袖高峰會的維安計畫，確定將會調度2.4萬名警力到現場進行警備，其中2.1萬人將會是從警視廳以及全國調派協助。《時事通信社》報導，這次出動的人力比起日本上次在2016年主辦G7伊勢志摩峰會的2.3萬人還要多。
另外，相較於2008年北海道洞爺湖的八大工業國（G8）高峰會議，以及G7伊勢志摩峰會，這次廣島峰會則是選擇在人口約119萬人的廣島市內舉辦，讓日本警方不敢大意，除了動員全國警力之外，也加強交通管制並嚴防網路攻擊。
由於岸田文雄4月15日到和歌山助選時，發生遭人投擲爆裂物事件，雖然當時隨扈即時反應，岸田文雄並未受傷，但警方判斷廣島峰會必須增加更多警力，屆時這些人力將會負責在會場和平紀念公園附近加強臨檢攔查以及隨身物品的安檢，警察廳也會在峰會舉行的前一天5月18日成立由警察廳首長坐鎮的警備對策室。