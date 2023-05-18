邪惡美食大對決！健康茶「濃韻」X最潮炸雞「週末炸雞俱樂部」
每到周末要放縱爽吃美食時，人手一瓶擁有健康訴求的「濃韻烏龍茶」或是「濃韻日式綠茶」，都是在為聚餐大吃美食做準備。具有健康茶飲稱號的「濃韻」即將與擁有最潮炸雞店之稱的「週末炸雞俱樂部」台中店，正式展開對決。這次合作不僅創新推出「夢幻聯名」套餐，還展開一連串矛盾沉浸式體驗，讓罪惡美食再升級！「矛盾合作」跌破大家眼鏡，健康茶飲與邪惡美食的Battle，直接命中民眾的痛點，讓享受罪惡美食，一瞬間變得天經地義！
生活中心/綜合報導
生活壓力大，想吃炸雞用美食療癒自己，但又覺得罪惡嗎？「濃韻」X「週末炸雞俱樂部」台中店推出限時限量套餐- 「罪惡矛盾炸雞組」是濃韻烏龍茶與味噌極嫩炸雞的碰撞組合，赤味噌香濃日式滋味搭配多汁酥脆的炸雞簡直太罪惡，而濃韻烏龍茶擁有「不易形成體脂肪」與「調節血脂」雙認證，開吃前默念「治癒系愛戀」咒語，幫你解開內心矛盾，放心爽吃美食不必再忍；另一個限量套餐是「罪惡矛盾漢堡組」，由濃韻日式綠茶搭配起司炸雞堡，漢堡夾入滿滿濃郁起司通心粉與多汁酥脆的炸雞簡直罪惡滿點！而濃韻日式綠茶可幫助體內調節血脂延緩低密度脂蛋白質氧化，強強聯手，替民眾保留追求美味的自主權。
濃韻精選茶葉產地，以講究的製茶技術，淬鍊出蘊藏濃厚茶感及柔順尾韻的絕品好茶，還有「不易形成體脂肪」及「調節血脂」認證，兼顧了民眾想要好喝又健康的願望，可以甩去一身的油膩感與罪惡感，又不用與美食擦肩而過。
從5/19(五)～6/19(一)起，每週四～週一在週末炸雞俱樂部台中店都可以吃到最矛盾的限定餐點組合，甚至還有神秘聯名飲品，等著饕客來親自挖掘。不只這樣，店內還有精心設計與民眾的互動小物，儼然成為台中打卡新地標，像是「矛盾魔鏡」讓你「看」起來一秒變好身材，其他還有隨餐附有可愛的設計小物等，讓你享用美食的同時，還能增添各種趣味，可以與朋友拍照打卡留念，達到美食與視覺娛樂雙重饗宴，想嘗鮮的你千萬別錯過！
週末炸雞俱樂部 台中店限定
台中市西區中美街612號
每週四~週一 18:00~01:00 (賣完為止)
電話: 0968-278-567