傳承的價值！ 彰師大跆拳道隊全大運囊括8金、重返榮耀
112年全大運落幕，其中彰師大跆拳道隊重返榮耀，本屆囊括8金、5銀、2銅，再度拿下男、女子團體總錦標冠軍，總教練蘇泰源認為，「我們今年換血成功，加上大運會兩周前去南韓移訓，也是重新搶回團隊冠軍的原因。」
記者廖聿偉/綜合報導
彰師大跆拳道隊一直是全大運的常勝軍，男團7年奪6冠，女團8年7冠，去年連霸才終結，今年重整旗鼓後又再登頂。蘇泰源說，「本屆八金中有一半來自大一、大二選手，另外，老將黃鈺仁、蘇柏亞也奪金，代表我們傳承做得很好，全隊都良性競爭。」
東京奧運國手黃鈺仁近期宣布復出，下個月將征戰世錦賽，全大運成為最佳的試煉場，蘇泰源直言，「黃鈺仁距離國際賽獎牌還有一段距離，改打87公斤級後，速度、敏捷性是優勢，但變化性太少，很容易被對手鎖定。」
🔥獨／東京奧運國手黃鈺仁宣布復出
杭州亞運國手林唯均本屆也順利在女子57公斤級封后，蘇泰源說，「我非常看好林唯均能在亞運奪金，她擁有超過180公分的好身材，動作又很靈活，且什麼動作都敢踢，非常不容易，只要體重控制得宜，奪牌應該不難。」
本屆彰師大男、女各拿下4金，獎牌分布平均，蘇泰源說，「南韓移訓11天，且共有15名選手出國磨練，經驗和技術都有明顯成長；非常感謝飛夢想慈善協會的支持，幫我們支出移訓費用，才能讓選手無後顧之憂的拚戰。」