挺台參與WHO　紐西蘭國會友台小組致聯名函

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外交部指出，台灣及紐西蘭為共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，雙方在各個領域持續深化友好關係。本年為「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）簽署十週年，雙邊貿易額突破30億紐元，台灣已成為紐西蘭第六大貨品出口市場。紐西蘭政府也於去年「紐美峰會」及「紐英峰會」聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性，以及公開支持我國有意義參與國際組織。未來雙方將在既有良好基礎上，持續強化雙邊交流，以及共同守護自由民主普世價值，為全球健康福祉作出貢獻。
我國駐紐西蘭代表歐江安投書紐西蘭媒體指出，根據研究結果顯示，以人口累積確診死亡率及致死率計算，台灣為全球第6低；若以人口數疫苗追加劑接種率估計，台灣則為世界第3高。此外，在口罩短缺時，台灣共捐贈5400萬醫療口罩及數百噸物資協助世界各國；台灣另向烏克蘭及鄰國捐贈4000萬美元，以及600噸人道救援物資。
歐江安指出，儘管台灣成功對抗傳染疾以及對人道救援有重要貢獻，但因不合理的政治因素，台灣仍被不公排除在WHO之外；只有接納包括台灣在內的全球利益攸關者參與，才能實現無漏洞的全球強韌衛生體系。為對抗國際間傳染性疾病的蔓延，不應遺漏任何人。世界必須拼棄政治偏見，並透過集體努力、團結一致，才能有效抗疫。台灣一直是全球對抗新冠肺炎、SARS 及其他疾病的可貴合作夥伴；台灣具有不可替代的專業知識、資源及經驗可供全球分享。將台灣納入世界衛生組織是基於務實需要，而不是政治偏好。