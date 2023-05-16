逾14%大學生飲酒過量　國健署傳授5招拒絕勸酒！聚會喝酒別再「乎乾啦」

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最常因「朋友聚會」喝酒 國健署5招拒絕勸酒國健署調查發現，大專生過去一年曾飲酒率為67.76%，過去30天內飲酒率為38.45%。而值得注意的是大專生過去30天內飲酒過量（曾經一次喝6杯或6杯以上酒）比率為14.39%，其中男性較高為16.42%，女性則為12.61%。
調查也顯示，大專生最常喝酒的場合，第一名是「朋友聚會」，占72.79%，其次依序為家人團聚（占41.1%）、覺得開心（占23.46%）及想犒賞自己（占21.59%）。國民健康署提供5招，希望民眾能拒絕勸酒，避免過量飲酒有害健康，包含：
- 第一招：可以說喝酒傷身（會起酒疹、會傷肝、會傷胃、醫生說不能喝酒及正在吃藥不能喝酒等）。
- 第二招：或者說開車來的、怕酒駕臨檢取締、要找代駕麻煩等。
- 第三招：不然說以茶、飲料、咖啡代酒陪喝。
- 第四招：誠實說不喝酒，直接拒絕。
- 第五招：還有其他說法拒酒（酒量不好、尿遁、易醉、易吐、不喜歡等）。
酒精危害多 每日建議飲酒量別超過！世界衛生組織（WHO）指出，酒精是一種具有毒性和精神作用的成癮性物質。而許多研究也提到，酒精對中樞神經、消化系統及心血管系統有毒性作用，且酒精中的乙醇被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第一類致癌物質，還會抑制免疫力，增加罹患傳染病（如：結核病、愛滋病）的風險。
終身飲酒量及飲酒內容、飲酒頻率和每次飲酒量，都會增加各種健康和社會危害的風險。根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量）
而國民健康署吳昭軍署長也呼籲，飲酒過量有害健康，聚餐時應儘量減少飲酒，或以無酒精飲品代替，並營造沒有勸酒壓力的用餐及活動氛圍，既能擁抱友情與親情也能擁抱健康，同時更要避免後續發生酒駕等，傷害自己也傷害他人的憾事。
健康醫療網提醒您：飲酒過量有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57804
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