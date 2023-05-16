金馬影后出軌尪兄弟！遭封殺「改當網紅」熱舞 意外曝光近億豪宅
金馬影后李小璐2012年和中國男星賈乃亮結婚，兩人本來是演藝圈銀色夫妻，她卻在2017年爆出偷吃饒舌歌手PG One，男方還是賈乃亮的好兄弟，消息爆出後引發巨大風波，雖然李小璐和賈乃亮已於2019年離婚，但李小璐及PG One形象自此崩壞，幾乎從演藝圈消失，李小璐也改走網紅路線，時常分享日常生活碎片，近日她就曬出大跳南韓女團成員Jisoo「花朵舞」的影片，卻因豪宅內部裝潢曝光意外引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
李小璐日前曬出在自家熱舞的影片，只見她身穿白色粉緞帶背心配上同款白裙，頂著一頭粉色長直髮，正在跳近期爆紅的〈FLOWER〉花朵舞，從影片中可以看出家裡豪宅部分樣貌，引起網友一陣熱議。
事實上，李小璐之前就曾曝光過豪宅內部，裡頭裝潢包含奢華的水晶吊燈和寬敞的客廳、廚房，以及家庭KTV房，據悉此棟豪宅位在北京朝陽區，房價超過2000萬人民幣（約8800萬新台幣），讓不少網友直呼李小璐即使被封殺，日子依舊過得相當滋潤，反觀當時的緋聞對象PG One，日前要在抖音上註冊新帳號試圖以新歌復出，發布沒多久後就被大量網友檢舉而下架。