賴清德：在對等、尊嚴下不放棄跟中國合作交流的機會

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關於台灣所面對的挑戰，包括新興科技的興起、氣候危機的衝擊與全球地緣政治變化，賴清德號召年輕人投入發展國家的行列，化為國家進步動力，並當作實現夢想的舞台，而這代的年輕人挑戰更加嚴峻，認為面對挑戰要用民主力量面對。
賴清德說三大民主行動包括民主團結、民主治理與民主和平；首先是民主團結，打造民主共同體，團結國家，不同政黨不是敵人，對外可以團結一致，以棒球為例，如同國內統一獅與中信兄弟競爭，但代表國家站上國際的舞台就不分彼此，這就是民主團結精神。
另關於民主治理，賴清德指出，民主就是人民做主，國家是為了人民存在，國家有責任提供舞台，讓更多人參與國家發展計畫，未來要持續建立開放政府，打造韌性、繁榮與永續的台灣，像一隻棒球隊一樣，不是過去教練說了算，而是各司其職，集合各種力量甚至科技的輔助，就更有機會贏得比賽，如同民主治理，開放政府目的在此，民主精神也在此。
最後則是民主和平，與理念相同國家共同促進和平。賴清德強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，認為台灣與中國必須基於增進兩岸人民福祉的目標之下，大家可以來談合作計畫，強調在對等、尊嚴下，台灣不放棄跟中國進行合作交流的機會，也藉此增進彼此的了解、理解、諒解，而往和解來發展。