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賴清德：在對等、尊嚴下不放棄跟中國合作交流的機會

▲關於兩岸問題與台灣挑戰，賴清德在演講時強調，在對等、尊嚴下不放棄跟中國合作交流的機會。（圖／記者林調遜攝，2023.05.16）
▲關於兩岸問題與台灣挑戰，賴清德在演講時強調，在對等、尊嚴下不放棄跟中國合作交流的機會。（圖／記者林調遜攝，2023.05.16）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（16）日晚間前往政大出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，以「成為台灣的造浪者」為題進行演講，身為棒球迷的他，也自許是「先發投手」來到政大主場，更已做好完投準備，接受學生們的挑戰，另提到台灣所面臨的困境，以三大民主行動，包括民主團結、治理與和平，克服台灣挑戰，也強調在對等、尊嚴下，不放棄跟中國合作交流的機會，藉此增進彼此的了解、理解、諒解，往和解來發展。

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賴清德演講前首先打趣說，政大學生很大膽，竟然把政治帶進校園「我很喜歡，對你們按個讚」，身為棒球迷的他，也自許是「先發投手」來到政大主場，做好完投準備，接受學生的挑戰，但這場比賽沒有勝負之分，希望自己的表現不會讓大家失望。

關於台灣所面對的挑戰，包括新興科技的興起、氣候危機的衝擊與全球地緣政治變化，賴清德號召年輕人投入發展國家的行列，化為國家進步動力，並當作實現夢想的舞台，而這代的年輕人挑戰更加嚴峻，認為面對挑戰要用民主力量面對。

賴清德說三大民主行動包括民主團結、民主治理與民主和平；首先是民主團結，打造民主共同體，團結國家，不同政黨不是敵人，對外可以團結一致，以棒球為例，如同國內統一獅與中信兄弟競爭，但代表國家站上國際的舞台就不分彼此，這就是民主團結精神。

另關於民主治理，賴清德指出，民主就是人民做主，國家是為了人民存在，國家有責任提供舞台，讓更多人參與國家發展計畫，未來要持續建立開放政府，打造韌性、繁榮與永續的台灣，像一隻棒球隊一樣，不是過去教練說了算，而是各司其職，集合各種力量甚至科技的輔助，就更有機會贏得比賽，如同民主治理，開放政府目的在此，民主精神也在此。

最後則是民主和平，與理念相同國家共同促進和平。賴清德強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，認為台灣與中國必須基於增進兩岸人民福祉的目標之下，大家可以來談合作計畫，強調在對等、尊嚴下，台灣不放棄跟中國進行合作交流的機會，也藉此增進彼此的了解、理解、諒解，而往和解來發展。

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