巷仔內／泰國政壇恐變天　大麻產業會走回頭路嗎？

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不過回顧起泰國的大麻除罪化歷程，背後與政治勢力的角逐有著密不可分的關聯。自1970年代晚期以前，泰國北部山區部落仍廣泛種植大麻、將其運用在草藥與烹飪當中，一直到越戰期間，美軍才在當地發現這些泰國大麻放在捲紙後就像超大根的雪茄，這才大量運回美國傳播。
然而從越戰結束至1990年代期間，毒品問題徹底成為泰國嚴重的社會現象。首先是東南亞地區對於「嬉皮文化」的反彈，那些從西方國家來的背包客們對毒品、性採取更包容的態度，但在保守勢力的反動下，包含泰國、新加坡和馬來西亞政府都曾對留著長髮、腳踩涼鞋的嬉皮背包客們嚴加控管，要不是要求剃掉長髮，就是直接禁止入境。
接著在1976年10月，泰國國立法政大學（Thammasat University）一場學運造成數十人死亡，保守派的政府對於年輕人的「次文化」影響力感到愈來愈需要掌控，避免他們轉向擁抱共產主義者，就像鄰國的寮國、越南或柬埔寨；直到1979年越戰尾聲，美國也向泰國政府施壓，要求減少毒品生產，同年政府即通過嚴峻的毒品法案，不論是使用或販售毒品者都將處以重刑，最重甚至可直接處死。
然而，從緬甸地區流入泰國的甲基安非他命（又稱冰毒）帶來的成癮問題，在1990年代起令大量泰國公眾對於毒品的態度更加反抗，尤其是2003年政府主導的一場反毒品運動下，至少1400名因為「涉嫌吸毒或販售毒品」的民眾慘遭槍殺，監獄內有3/4的囚犯也因持有或施用毒品等輕罪（相較起進口、販售）而入獄，這才導致政府與民間對於醫用大麻的態度有了鬆綁。
2019年，親軍政府的「泰自豪黨」（Bhumjaithai）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在競選期間將「大麻除罪化」用作競選的吸睛承諾，致力於說服民眾大麻在泰國成熟的醫療旅遊業與觀光娛樂業能帶來的經濟效益，又是個能讓貧困農民找到賺錢的方式。阿努廷也順利地靠著這項前所未聞的政見贏下大量支持，成為新一屆政府衛生部長的他也把將大麻從違禁毒品清單中排除視為首要任務。
經過倡議者們的推動下，泰國政府迅速通過了大麻除罪化，而相對應的監管法規仍在無止盡的黨派紛爭下停滯不前，導致政府在政策宣另上是一套、警方取締現場又是一套，在國會尚未通過相關法令配套措施的同時，泰國大麻產業出現「法律空窗期」，就連長期倡議大麻除罪化的業界人士也直言「我們需要明確法規來告訴我們什麼可以做、什麼不能，避免人民白白浪費錢」。
那麼反對大麻合法化的勢力又是誰？答案是這次國會選舉大獲領先的反對派們。
深受年輕人支持的國會主要反對黨「為泰黨」（Pheu Thai）和「前進黨」（Move Forward），自去年起就主張要求公共衛生部重新把大麻列為管制毒品，他們警告對於大麻產業失去監管的危險性，並在選前揚言勝選就會重新將大麻刑罪化。
作為在野黨，他們提出諸多政治經濟改革的政見，包含修改侮辱王室律法、消減軍方勢力、對於電子煙與賭博產業態度也相對鬆綁，唯獨在「大麻除罪化」此一題與政治對手泰自豪黨有所衝突。
今年國會大選過後，前進黨將成為泰國最大黨，但想要執政卻得拉攏超過半數的國會議員才能推出有望當選的總理候選人，即使主張改革的前進黨與為泰黨已經有意聯手，但票數仍無法穩定過半，那麼排名第三的泰自豪黨也因此成為了「造王黨」，具有決定最終執政聯合政府是誰的重要性。
如此一來，為了避免面臨選舉大勝、卻難以執政，或甚至「保守派大集結」由泰自豪黨拉攏執政十年的帕拉育、公民力量勢力，加上保皇派民主黨支持的窘境，對「大麻合法化」存疑的前進黨勢必也得在這個議題上拋出對話空間，方能吸引阿努廷與泰自豪黨的加入。
有了政治勢力相互角力的介入影響，泰國大麻產業究竟將走向何處，目前仍沒有人能說得準，但無庸置疑的是這場民心思變的大選結束後，不論任何黨派都無法在將民眾的訴求視為無物了。