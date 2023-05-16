扎針好煎熬、政府補助多少？　一圖看懂不孕症四大疑問

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晚婚晚孕趨勢 求子之路備受考驗高齡產婦定義為初次懷孕超過34歲、生產時超過35歲者。2021年國人平均新婚年齡為30.4歲，平均生第一胎年齡為31.23歲，每4人就有1人是高齡產婦。生殖能力會隨著年齡退化，許多夫妻穩定事業、開始規劃生育計畫後，才發現求子之路道長且困難重重。
不孕原因有哪些？ 與夫妻雙方皆有關(一)女性因素：
1、排卵功能異常及荷爾蒙失調。
2、子宮頸黏液分泌異常，使精子無法順利進入子宮腔內。
3、子宮腔結構異常，子宮內膜粘連或功能異常。
4、輸卵管因發炎或感染(感染一定發炎、發炎不一定有感染)造成粘連或阻塞。
5、腹腔內因素(如子宮內膜異位症，或骨盆腔、卵巢、輸卵管感染粘連)。
(二)男性因素：
1、精液異常：精子數目減少、形狀異常或活動力減弱。
2、睪丸製造精子障礙：有先天性異常、染色體異常、荷爾蒙異常、感染性疾病、精索靜脈曲張、慢性疾病、外傷、環境毒素、睪丸腫瘤、藥物影響等病因。
3、精子運輸系統異常：包括先天性無輸精管症或後天輸精管阻塞。
4、性功能障礙：如陽萎、早洩或無法射精、尿道下裂等。
(三)混合因素：
男女雙方皆有一些問題。
(四)不明原因：
不孕夫妻在接受一定範圍的檢查評估後，仍然找不到特定病因，則可歸類為不明原因的不孕，亦即用現有醫學技術無法輕易診斷的不孕症。找不到原因，並非代表正常。高齡婦女生育能力下降的情況一般也驗不出來，因此35歲以上的婦女即使找不到原因，也應積極面對不孕問題。不明原因的不孕症，多數病例經過適當治療仍可成功受孕。
把握資源！ 試管嬰兒補助擴大為了減輕國人不孕症治療的經濟負擔，衛生福利部於2021年7月起加碼補助，將試管嬰兒補助對象擴大至所有不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而且妻的年齡未滿45歲，即可申請政府的補助，且有上百家合格的醫療院所可配合。
國健署署長吳昭軍呼籲，有些夫妻沒有辦法自然懷孕，必須要仰賴醫學的幫忙，而且這些族群大都在勞動生產的階段，希望透過人工生殖的補助，能夠讓這些家庭對能夠勇於接受不孕症治療，而且減輕經歷負擔，滿足生育的願望。同時，產檢的次數也從10次提高到14次，新增貧血、妊娠型糖尿病、超音波篩檢，讓母親與胎兒的健康能夠得到更完整的照顧。
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排卵針有更多元友善的選擇以往女性面對頻繁扎針感到恐懼與疼痛，或是擔心打錯劑量、打錯時間，恐針者更是需要往返社區診所請醫療人員協助注射的舟車勞頓，身心俱疲！此外，上班族工作繁忙可能忙到忘記注射，或突然有出差需求，導致用藥中斷，治療成效不彰，甚至得重新來過。
臺大醫院婦產部主治醫師黃楚珺醫師強調，若夫妻發現不孕症別灰心，除了政府提供補助，今日更有多元友善的治療選擇．排卵針刺激也減少許多，患者可依據自己的人生規劃、職涯需求擬定客制化療程。除了醫師專業評估，也鼓勵民眾主動說明自身對於療程的期待，以利打造符合最適合自己的療程，以減輕女性在療程期間的恐懼與焦慮感，並降低不孕症治療的門檻。
天天扎針焦慮有恐懼 四旬不孕媽終於看到兩條線41歲陳姓護理師與先生原育有一女，因期盼雙寶積極嘗試自然受孕，但苦拚半年仍未懷孕，感嘆：「隨著年齡上升，生殖能力更是溜滑梯式的直直落，等到真的要接受人工生殖時，受孕成功率已受到衝擊。」夫妻雙方果斷展開人工生殖療程，陳小姐回憶起每日施打排卵針的經驗直說：「原來患者面對頻繁施針的療程，面對了多巨大的焦慮與恐懼」
所幸今日已有多元、友善的排卵針可選擇，陳小姐說：「有更多的選擇，無疑可以幫助受不孕症所苦的夫妻，挑選更符合自己需求的療程。若可依照民眾的生活型態，挑選排卵針的類型，可以減輕其焦慮感與治療門檻，創造更友善的不孕症治療環境。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57813
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